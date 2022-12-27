Представлен роутер Honor X4 Pro с поддержкой Wi-Fi 6

На мероприятии в Китае компания Honor представила роутер X4 Pro. Устройство поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает скорость передачи данных в беспроводной сети до 1500 Мбит/с. Есть три гигабитных порта Ethernet (WAN/LAN) и 128 Mb оперативной памяти. Он может работать как в режиме самостоятельной точки доступа, так и в составе Mesh-сети для увеличения зоны покрытия.

Отмечается поддержка технологий OFDMA и MU-MIMO и алгоритма исправления ошибок беспроводной сети (LDPC), а также наличие игрового режима для снижения задержки сигнала и функций родительского контроля.

Розничная цена роутера Honor X4 Pro в Китае составляет $26.

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