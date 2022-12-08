В WhatsApp появился конструктор аватаров

Команда разработчиков WhatsApp добавила в мобильную версию мессенджера конструктор аватаров. С его помощью пользователь может создать свой виртуальный портрет, который может заменить стандартное фото профиля.

Доступно множество комбинаций из самых разных причесок, черт лица и образов. Можно выбрать одно из 36 выражений лица и действий — они представлены в пользовательских стикерах.

С помощью конструктора можно создать отличную альтернативу фото, при этом частично сохранить конфиденциальность. Создать свою цифровую версию можно как вручную, так и на основе снимка на селфи-камеру.

Аватары также можно использовать в переписке для выражения тех или иных эмоций. В будущем команда обещает их усовершенствовать, добавив свет, тени, текстуры волос и дополнительные детали. На сайте WhatsApp представлена инструкция о том, как пользоваться функцией.

Разработчики обещают, что в течении ближайших суток новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az