В WhatsApp появилась возможность отменить удаление сообщения

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция Accidental Delete (Случайное удаление), позволяющая восстановить случайно удаленное сообщение. Она будет полезна для пользователей, которые по ошибке выбрали неверное действие.

Речь идет об отмене действия «Удалить у меня», которое пользователь случайно выбрал вместо «Удалить у всех».

"Delete for Me" 🤦🤦🤦

We've all been there, but now you can UNDO when you accidentally delete a message for you that you meant to delete for everyone! pic.twitter.com/wWgJ3JRc2r

— WhatsApp (@WhatsApp) December 19, 2022