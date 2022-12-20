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21 декабря, 2022
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В WhatsApp появилась возможность отменить удаление сообщения

WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция Accidental Delete (Случайное удаление), позволяющая восстановить случайно удаленное сообщение. Она будет полезна для пользователей, которые по ошибке выбрали неверное действие.

Речь идет об отмене действия «Удалить у меня», которое пользователь случайно выбрал вместо «Удалить у всех».

Когда пользователь выбрал действие «Удалить у меня», на 5 сек. появится всплывающее уведомление с кнопкой «Отменить». Если он выбрал «Удалить у всех» — отменить действие не получится.

Новой функцией WhatsApp уже могут воспользоваться владельцы Android- и iOS-устройств.

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