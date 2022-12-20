Смартфоны Samsung стали еще доступнее с Azercell!

ООО «Azercell Telekom» и компания Samsung объявляют о новом этапе сотрудничества. Начиная с 15 декабря 2022 года абоненты Azercell, приобретающие смартфоны Samsung Galaxy A33 или Samsung Galaxy A53 и новый номер Sim-Sim в магазинах Azercell Эксклюзив, получат в подарок 3-месячную подписку на тарифные пакеты «Sərbəst». В рамках кампании абонентам, купившим смартфон Samsung Galaxy A33, лидирующий мобильный оператор страны дарит подписку на тарифный пакет «Sərbəst 10». Kлиенты, остановившие свой выбор на Samsung Galaxy A53, бесплатно получат тарифный пакет «Sərbəst 15» сроком на 3 месяца.

Ознакомиться с техническими характеристиками смартфонов Samsung, отличающихся удобством использования, высокой производительностью и функциональностью, а также адресами магазинов Azercell Эксклюзив, можно перейдя по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/special-offers/samsung-ny-campaign.html

Получить подробную информации о тарифных пакетах «Sərbəst» можно, посетив страницу https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/mobile-tariffs/prepaid/updated-serbest-prepaid.html

Напомним, что в рамках тарифного пакета «Sərbəst 10» абонентам предоставляется 2 GB интернета и 350 минут для звонков внутри страны в течение месяца, а тариф «Sərbəst 15» предлагает 5 GB интернета и 500 минут для разговоров внутри страны. Кроме того, тарифные пакеты «Sərbəst» предоставляют своим клиентам 1 GB интернета для бесплатного обмена сообщениями в Facebook Messenger и WhatsApp.

Следует отметить, что Azercell, стремящийся сделать новейшие цифровые технологии более доступными для своих абонентов, будет и далее организовывать выгодные кампании в сотрудничестве с самыми передовыми мировыми брендами!