В Азербайджане открывается предзаказ на motorola edge 30 ultra

Компания Motorola объявляет о старте предзаказа на новый смартфон motorola edge 30 ultra в Азербайджане. До 16 декабря включительно новинка будет доступна для предзаказа на сайтах партнеров Kontakt и Maxi по рекомендованной розничной цене 2499.99 AZN. Только в рамках предзаказа пользователи смогут оформить рассрочку на смартфон motorola edge 30 ultra на специальных условиях – без процентов на 2 года с платежом всего 105 AZN в месяц!

Выдача устройств по предзаказам будет осуществляться в период с 17 по 19 декабря.

motorola edge 30 ultra сочетает в себе все атрибуты смартфона ультра-уровня: новейшие технологии, выдающийся дизайн и возможности, доступные только в устройствах премиального класса. Этот флагманский смартфон на базе передовой мобильной платформы Snapdragon, имеющий датчик основной камеры с самым высоким в отрасли разрешением и самую быструю зарядку TurboPower.

Жизнь с безграничным разрешением

Благодаря первому в отрасли сенсору основной камеры с разрешением 200 МП c motorola edge 30 ultra вы можете делать фотографии, достойные экспозиции в художественных галереях. Этот массивный сенсор захватывает больше света за счет объединения 16 пикселей в один ультрапиксель размером 2,56 мкм, что позволяет получать четкие и яркие изображения даже при съемке в темноте. Кроме того, благодаря усовершенствованной технологии HDR, фотографии получаются с идеально сбалансированными светлыми и теневыми участками, что обеспечивает превосходную детализацию изображений даже при смешанном освещении. Основной датчик камеры имеет встроенную систему оптической стабилизации, которая помогает избежать нечеткости видео или эффекта смазанных фото при съемке в динамике.

Камера motorola edge 30 ultra позволяет записывать 8K видео с разрешением более 33 миллионов пикселей – это самое высокое разрешение, возможное на сегодняшний день при записи видео на смартфон. Кроме того, при записи в 4K, вы получите видео, которое соответствует строгим стандартам HDR10+ по точности цветопередачи, цветовому диапазону, яркости и контрастности.

motorola edge 30 ultra также оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, позволяющей уместить в кадр большие сцены и получать фотографии высокого качества. Встроенный в данный модуль камеры режим Macro Vision позволяет снимать объекты с близкого расстояния без потери фокуса. А с 2-кратным телеобъективом вы сможете вывести ваши портретные фото на новый профессиональный уровень – съемка с более дальнего расстояния не искажает черты лица, а за счет 2х-кратного зума объект съемки по-прежнему находится в кадре в нужном приближении. В портретном режиме также можно регулировать фокусное расстояние между широким (35 мм), стандартным (50 мм) или крупным планом (85 мм), чтобы кадрировать объект наилучшим образом. Кроме того, motorola edge 30 ultra имеет 60-мегапиксельную селфи-камеру для снимков сверхвысокого разрешения с технологией Quad Pixel.

Топовое железо для комфорта пользователя

Мобильная платформа Snapdragon 8+ Gen 1 в motorola edge 30 ultra открывает новые возможности для доступа к технологиям 5G и AI, гейминга и управления камерами: от революционных скоростей в мобильных сетях передачи данных до оптимизации ключевых функций смартфона и повышения времени автономной работы. Смартфон обладает высокой производительностью и молниеносно откликается на манипуляции пользователя благодаря оперативной памяти стандарта LPDDR5 объемом 12 ГБ и внутреннему хранилищу емкостью 256 ГБ.

Технология Snapdragon Elite Gaming обеспечивает плавный отклик, сверхреалистичную графику и улучшенную производительность уровня настольного ПК. Благодаря этой технологии смартфон при частоте 360 Гц снижает задержки между касанием экрана и действием в игре, вызванные влиянием пинга, а частота экрана 144 Гц подарит плавный и комфортный геймплей.

motorola edge 30 ultra поддерживает стандарт быстрой зарядки TurboPower мощностью 125 Вт. Она позволяет восполнить заряд аккумулятора смартфона для автономной работы на весь день всего за 7 минут. С помощью входящего в комплект зарядного устройства 125 Вт c универсальным интерфейсом USB Type-C вы можете быстро зарядить ноутбук — это избавит вас от необходимости брать с собой тяжелый блок питания компьютера.

Помимо этого, motorola edge 30 ultra оснащен функцией беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт, а также поддерживает обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт для питания аксессуаров или других устройств экосистемы.

Иммерсивный экран для захватывающего гейминга

Безграничный 6,67-дюймовый pOLED дисплей нового флагмана motorola edge 30 ultra обрамлен деликатными еле заметными гранями. Разрешение Full HD+ обеспечивает более четкое изображение с наименьшей пикселизацией, а HDR10+ улучшает яркость и контрастность с более чем миллиардом оттенков реалистичных цветов при воспроизведении видео или фото контента на экране смартфона.

Встроенная система Dolby Atmos отвечает за пространственное звучание, используя последние достижения в области воспроизведения звука, и гарантирует владельцу смартфона глубокую степень погружения при просмотре любимого контента. Любителям облачного гейминга все вышеперечисленное вместе с поддержкой высокоскоростной беспроводной связи по стандарту Wi-Fi 6Е создает дополнительные преимущества в более чем 100 популярных играх в любом месте.

Настраиваемая из 5 цветов подсветка боковых граней корпуса motorola edge 30 ultra позволяет использовать ее для оповещения пользователя устройства о поступившем звонке или сообщении, срабатывании будильника или о других событиях.

Премиальный дизайн не вызывает сомнений с того момента, как вы берете смартфон в руки. Передняя панель motorola edge 30 ultra покрыта изогнутым 3D стеклом, устойчивым к отпечаткам пальцев. Матовая отделка задней крышки глубокого черного (Interstellar Black) цвета создает приятные тактильные ощущения, а массивный блок камер демонстрирует самый мощный сенсор в истории Motorola.

Взаимодействие в экосистеме

motorola edge 30 ultra легко интегрируется в экосистему продуктов Lenovo и Motorola. При помощи встроенной функциональности Ready For, пользователи могут:

Работать в режиме компьютерного интерфейса на экране монитора или телевизора;

Просматривать на экране телевизора или монитора любимые фильмы и сериалы из стриминговых или других приложений, установленных на смартфоне;

Проводить видеоконференции с использованием основной камеры смартфона;

Играть в игры на экране телевизора или монитора, с помощью подключения геймпада к смартфону по Bluetooth.

Ready For подключается к монитору, ТВ и компьюьеру либо с помощию кабеля (USB-C на HDMI или USB-C на USB-C), а также работает по беспроводнму соединению (с технологии Miracast).

Более подробная информация об устройстве motorola edge 30 ultra и его технических характеристиках, а также фотографии смартфона доступны по ссылке.