Azercell представляет eSIM!

Лидирующий оператор мобильной связи предлагает своим абонентам возможность бесплатного on-line перехода на eSIM.

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», компания «Azercell Telecom» продолжает продвигать современные цифровые методы обслуживания абонентов. Представленная Azercell услуга eSIM является очередным шагом в оцифровке своих продуктов и услуг, которая дает абонентам большую гибкость и совершенствует их клиентский опыт.

Абоненты, желающие перевести свой действующий номер Azercell на eSIM, могут бесплатно и безопасно активировать услугу посредством платформы on-line продаж www.azercellim.com, используя одноразовый OTP-код, отправленный с помощью SMS в качестве альтернативы личной подписи пользователя.

Абоненты также могут осуществить перевод номера в пунктах продаж оператора. Следует отметить, что первичная смена SIM-карты на eSIM для всех абонентов будет бесплатна. За последующие операции по смене SIM карты, производящиеся по той или иной причине, будет взиматься регулярная плата.

Новые покупатели eSIM-номеров Azercell могут оформить услугу в дилерских магазинах оператора или сделать это в on-line режиме, используя персональную цифровую подпись SİMA, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. SİMA — цифровая подпись на основе облачной технологии, разработанная компанией AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, юридически равносильна ручной подписи.

eSIM-номера, предлагаемые Azercell, имеют несколько уровней интегрированной безопасности и протокол аутентификации.

eSIM имеет множество преимуществ перед обычными SIM-картами. Она обеспечивает безопасность данных пользователя в случае утери, кражи или повреждения мобильного устройства, а также поддерживает возможность удобного переноса нескольких номеров на один телефон без необходимости их физического подключения. Карта eSIM также безвредна для окружающей среды, отвечая тем самым современным требованиям в области устойчивого развития.