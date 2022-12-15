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15 декабря, 2022
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TikTok начал тестирование горизонтальных полноэкранных видео

TikTok

Команда сервиса коротких видео TikTok приступила к тестированию нового для себя горизонтального полноэкранного режима, пишет TechCrunch со ссылкой на представителей платформы.

Пользователи, которые пожелают участвовать в программе тестирования, увидят новую кнопку полноэкранного режима. С помощью нее видео TikTok переводится в горизонтальный полноэкранный режим.

Это делает TikTok по функциональности еще ближе к YouTube. Ранее в этом году сервис уже увеличил максимальную продолжительность видео до 10 мин.

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