Техно-новый год: какой гаджет в ТОПе подарков в 2022 году

Предновогодняя суета в самом разгаре и, как обычно в этот период, мы озадачены, чем же порадовать себя любимого или близких нам людей на предстоящие праздники. Google обновил свой ежегодный рейтинг 100 самых желаемых подарков, в котором гаджеты традиционно занимают ТОПовые позиции. Готовясь к новогоднему периоду, люди начинают интересоваться подарками загодя. Ноябрь – месяц, на который приходится пик запросов по подбору оптимального ноутбука к празднику. А запросов на игровые ноутбуки в поисковике в 2022 было в 4 раза больше, чем в предыдущем. В этом материале мы расскажем, какой ноутбук выбрать в подарок, чтобы он радовал не только в этот сезон, но и на многие годы вперед.

В первую очередь, рекомендуем отталкиваться при выборе подарка от привычек и потребностей того, кому ноутбук будет предназначен. Это поможет подобрать оптимально подходящее устройство среди того множества, что имеется сегодня на рынке и не переплатить. Во всех случаях при выборе ноутбука важным критерием будет являться — графический процессор. Именно он отвечает за возможность комфортно играть, обрабатывать графику и решать творческие задачи. Оцените: в какие игры играет человек, каков его уровень подготовки, планирует ли он/она использовать ноутбук для решения других (например, рабочих или учебных) задач – ответы на эти вопросы помогут вам выбрать устройство с правильными характеристиками.

Lenovo Legion 5Pro для тех, кому важна мобильность и производительность

Если вы днем интенсивно работаете, да еще и в разъездах по деловым встречам, а вечерами участвуете в кибербаттлах CS:GO, GTA V или LoL — рекомендуем обратить внимание на Lenovo.

Этот ноутбук может конкурировать со стационарными ПК, т.к. «под капотом» у него находится мощный процессор и видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 30-й серии с поддержкой трассировки лучей. Технологии NVIDIA DLSS и Reflex обеспечат максимальный FPS – важнейший параметр, который даст больше шансов на победу в соревновательных играх и позволит использовать потенциал этого ноутбука на полную. Важным преимуществом ноутбуков на базе NVIDIA® GeForce RTX является ускорение инструментов на базе искуственного интеллекта, которые позволяют существенно повысить продуктивность работы в десятках пакетов для редактирования фото, видео, дизайна, анимации, моделирования и создания контента. Кроме того, для GeForce RTX доступны специализированные бесплатные драйверы NVIDIA Studio и уникальные приложения для творчества NVIDIA Canvas и Omniverse™.

16 дюймовый экран ноутбука имеет увеличенное по сравнению со стандартными вариантами соотношение сторон экрана 16:10 и частоту обновления до 165 Гц, яркость 500 нит и поддержку технологий Dolby Vision™ и NVIDIA® G-SYNC™, а также низкое время отклика 3 мс. Это устройство придется по нраву самым требовательным пользователям, для которых важна мобильность, стильный экстерьер и высокая производительность.

Lenovo Legion 5 для тех, кому нужна «рабочая лошадка»

Если вы, по-большей части, работаете дома и компьютер вам нужен не только для игр, но и в качестве надежной «рабочей лошадки», достойным этого звания вариантом станет Lenovo Legion 5. Его сбалансированный набор характеристик убедит любого скептика. На рынке доступны несколько моделей с видеокартами NVIDIA® второго поколения архитектуры RTX. Благодаря эффектам трассировки лучей в играх обеспечивается максимально реалистичная графика, а поддержка NVIDIA DLSS позволяет увеличить частоту кадров вдвое без потери визуального качества. В тандеме с мощным аккумулятором этот ноутбук способен выдерживать рабочие марафоны и длительные ночные игровые баталии до 12 часов в автономном режиме.

Lenovo Legion 5 имеет большой яркий FHD дисплей с соотношением сторон 16:10 — это значит, что полезной площади для работы у экрана больше, чем у «собратьев по цеху». Частота обновления до 165 Гц – отвечает за плавность картинки в играх и позволяет опережать соперников на полях виртуальных сражений. За слаженную работу всех компоненов ноутбука отвечает режим автоматической оптимизации на базе искусственного интеллекта Lenovo Legion AI Engine. В его задачу входит регулирование подачи питания и распределение его между процессором и видеокартой таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Lenovo Legion 5 оснащен инфракрасной камерой с технологией распознавания лиц, USB-C разъемом, двумя динамиками Dolby Atmos® и Wi-Fi™ 6 для устойчивого соединения с сетью. Ноутбуки этой серии выглядят эстетично, работают бесшумно и распологают к себе продуманным сбалансированным предложением для решения любых задач.

Узнать больше о технических характеристиках ноутбуков Lenovo, об их наличии и специальных предложениях можно в розничных магазинах на сайтах партнеров https://kontakt.az/ и https://www.bakuelectronics.az/.