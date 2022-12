Spotify Wrapped 2022 — персональные и общие музыкальные итоги года

Сервис потокового аудио Spotify подвел итоги 2022 года в традиционном формате Wrapped. Пользователям сервиса доступна персональная музыкальная статистика, а глобальные результаты опубликованы на сайте.

Самым популярным исполнителем 2022 года признан Bad Bunny. Второе место занимает Taylor Swift, третье -Drake. На четвертом и пятом местах -The Weeknd и BTS соответственно.

Чаще всего на Spotify слушали песню As It Was (Harry Styles) и альбом Un Verano Sin Ti (Bad Bunny). Самый популярный подкаст — The Joe Rogan Experience. По популярности в соцсетях первое место заняла Taylor Swift. Самый популярный текст песни — Heat Waves by Glass Animals.

Персональный Spotify Wrapped показывает, сколько времени в этом году пользователь потратил на прослушивание музыки. Из подборки также можно узнать пятерку часто прослушиваемых треков и исполнителей. Кроме того, Spotify определит «музыкальную личность» человека — «Ценитель нового», «Искатель приключений», «Энтузиаст» и другие.

Пользователь может добавить в медиатеку плейлист с сотней самых прослушиваемых треков в 2022 году. А на вкладке «Поиск» есть раздел «Вот это 2022», где опубликованы плейлисты с самой популярной музыкой в стране, к которой привязан аккаунт.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az