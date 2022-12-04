Роутеры WiFi 6 — недорогие и практичные

Стандарт Wi-Fi постоянно развивается. В 2020 году широкое распространение получил новый стандарт 802.11ах, который бын назван WiFi 6. К тому же сегодня идут активные разработки стандарта WiFi 7, сертификация которого ожидается в 2024 году Предыдущие версии также получили новые названия, например, 802.11 ac теперь можно называть WiFi 5, а 802.11n — WiFi 4. Устройств с поддержкой WiFi 6 тоже становится все больше и больше с каждым днем, поэтому уже стоит задуматься и о замене домашнего роутера. Этой теме и посвящен наш обзор.

Немного о WiFi 6

WiFi 6 имеет высокую скорость соединения между двумя беспроводными устройствами. Она достигает 1,2 Гбит/с на канал, ширина которого составляет 160 MHz. У предыдущей версии 802.11 ac скорость достигала 867 Мбит/с. Максимальное число каналов у WiFi 6 — 8 MU-MIMO. Пользователь сам сможет распределить скорость по клиентам, которые при этом не будут мешать друг другу. Конечно, эти данные актуальны только в идеальных условиях, но даже при наличии помех, толстых стен и большой загруженности сети WiFi 6 все равно быстрее предшественников.

Wi-Fi 6 работает с обеими частотами 2,4 и 5 GHz, что поможет увеличить зону покрытия сети. Технология OFDMA позволяет роутеру отправлять пакеты данных сразу нескольким клиентам одновременно, так что пользователям не придется тратить время на ожидание. Кроме того, благодаря BSS Coloring устройствам не понадобится полностью расшифровывать сигнал от сети, чтобы понять предназначен он для них или нет, как это происходило с предыдущими стандартами Wi-Fi. Теперь сигналы от каждой сети «раскрашены» в свой цвет, а роутер способен распознавать их и приступать к расшифровке только сигналов, идущих от его сети.

У нового стандарта есть еще одна очень полезная функция — она пригодится тем, кто использует устройства Интернета вещей. До разработки нового протокола все Smart-холодильники, Smart TV и прочие умные домашние помощники находились в сети постоянно, перегружая ее. WiFi 6 наделен опцией Target Wake Time (TWT), благодаря которой все Smart-устройства выходят в интернет только для передачи или приема данных.

Keenetic Hopper (KN-3810)

Keenetic Hopper (KN-3810) — это не просто роутер. При необходимости он может стать частью Mesh-системы. Управлять устройством и конфигурировать его удобно с помощью фирменного приложения Keenetic. Роутер оснащен четырьмя поворотными антеннами 5 dBi, две из которых рассчитаны на диапазон 2,4 GHz, а две другие — на 5 GHz. Это гарантирует и хорошее покрытие, и высокую скорость соединения. При подключении через 2,4 GHz скорость сети Wi-Fi может достигать 574 Мбит/с, а в диапазоне 5 GHz — 1201 Мбит/с. С помощью технологии Beamforming сигнал концентрируется в направлении подключенных устройств.

Частота двухъядерного процессора EN7561DU этого роутера составляет 900 МHz, а объем оперативной памяти — 256 Mb. Роутер имеет три порта LAN и один WAN, который маркирован синим цветом, но пользователь сам может конфигурировать их по своему усмотрению. Через порт USB 3.0 можно подключить, например, принтер, чтобы печатать документы с любого устройства, которое находится в той же сети. Роутер также поддерживает работу с USB-модемами 3G и 4G, которые можно использовать как резервный канал на случай проблем с кабельным соединением. Также у модели есть функции родительского контроля и защиты от киберугроз. Эту модель можно установить на горизонтальную поверхность или повесить на стену, для чего на обратной стороне корпуса есть специальные отверстия.

ASUS RT-AX55

ASUS RT-AX55 имеет черный корпус с красными полосками, поэтому выглядит очень эффектно. Стабильную работу данной модели обеспечивают четырехъядерный процессор Broadcom BCM6755 с частотой каждого ядра 1,5 MHz и 256 Mb оперативной памяти. Скорость передачи данных зависит от диапазона. Поддерживаются частоты 2,4 и 5 GHz. Благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMA роутер может эффективно работать со множеством устройств одновременно. Также модель поддерживает функцию создания гостевой сети.

За информационную безопасность в ASUS RT-AX55 отвечает система AiProtection, доступная пользователям бесплатно. Активировав AiProtection, вы можете включить сетевую защиту и настроить родительский контроль. Первая функция помогает защитить роутер от внешних атак, блокировать опасные сайты и зараженные устройства, а родительский контроль дает возможность ограничить доступ к интернету для отдельных устройств, например, чтобы скрыть от детей сайты и приложения с недопустимым контентом.

Если необходимо создать сеть для большого помещения, то ASUS RT-AX55 можно использовать как один из узлов Mesh-системы. Правда, работать он будет только с другими роутерами производства ASUS. Чтобы устройство не скользило на гладкой горизонтальной поверхности, на обратной стороне корпуса предусмотрены специальные наклейки. Также на нем есть отверстия для крепления на стену.

TP-LINK Archer AX73

Модель TP-LINK Archer AX73 имеет интересный дизайн. Верхняя панель устройства состоит из мозаики пластиковых чешуек, имеющих сквозные отверстия. Это сделано специально для отвода тепла при работе устройства. Благодаря такой конструкции роутер почти не нагревается. Настроить устройство можно с помощью приложения Tether или простого web-интерфейса. TP-LINK Archer AX73 с шестью несъемными антеннами и поддержкой Beamforming обещает хорошую зону покрытия. Технология MU-MIMO поможет передавать данные одновременно по нескольким потокам, поэтому даже множество устройств, одновременно подключенных к сети, будет иметь отличную скорость передачи данных.

Роутер может работать сразу в двух диапазонах частот 2,4 и 5 GHz. Второй идеально подходит для более высоких скоростей, например, для просмотра потокового видео с разрешением 4K или даже 8K. Встроенная система безопасности HomeShield, работающая на основе Avira, гарантирует сохранение конфиденциальности данных и защиту подключенных устройств от вредоносных сайтов и DDoS-атак, а также дает возможность активировать родительский контроль. Правда, обратите внимание, что у опции есть два плана: бесплатный базовый и платный Pro. Благодаря поддержке технологии OneMesh роутер Archer AX73 может стать звеном Mesh-системы для бесшовного покрытия больших по площади помещений.

Huawei WS7200

Роутер от Huawei выглядит элегантно. Это белый треугольник (если смотреть сбоку) с четырьмя антеннами, который своим внешним видом напоминает космический корабль. Настроить устройство можно через web-браузер или с помощью фирменного приложения Huawei AI Life. Оно также используется для управления всеми умными устройствами бренда. Эта модель, как и другие роутеры, рассмотренные в нашем обзоре, работает в двух диапазонах частот: 2,4 и 5 GHz. Первый можно отключить через настройки или поставить один из них как приоритетный.

Huawei WS7200 может стать структурным компонентом Mesh-системы для создания бесшовной сети Wi-Fi. Объединить узлы можно по Wi-Fi или с помощью Ethernet-кабеля. За производительность модели отвечает четырехъядерный процессор Gigahome, тактовая частота которого достигает 1,4 GHz. Благодаря поддержке технологии OFDMA роутер способен передавать пакеты данных сразу на несколько устройств, не заставляя их ждать своей очереди. Подключиться к Wi-Fi можно также через NFC, поднеся смартфон к метке на корпусе. Система безопасности Huawei HomeSec, включающая в себя режим TrustZone, защитит вашу учетную запись от взлома.

Производитель не оснастил роутер портами USB, так что подключить к нему внешний накопитель или принтер нельзя. Также на корпусе нет отверстий для крепления на стену. Его можно установить только на горизонтальной поверхности.

Xiaomi AIoT AX3600

Роутер этого популярного на нашем рынке производителя имеет оригинальный вид — треугольная призма с семью несъемными антеннами. Устройство можно разместить только на горизонтальной поверхности. Для настройки служит стандартный web-интерфейс или приложение Mi Wi-Fi. Как и предыдущие модели, перечисленные в нашем обзоре, роутер от Xiaomi работает в диапазонах 2,4 и 5 GHz. При этом скорость во втором, естественно, намного выше (2402 Мбит/с по сравнению с 574 Мбит/с при 2,4 GHz). Дело в том, что в диапазоне 2,4 GHz используются две антенны, а для 5 GHz подключены уже четыре, что дает увеличенную скорость соединения. Седьмая антенна рассчитана на работу с независимым выделенным радиоблоком Qualcomm QCA9889. Он подключает к сети компоненты системы умного дома в диапазоне 2,4 GHz.

Устройство работает на базе шестиядерного процессора Qualcomm и оснащено 512 Mb оперативной памяти, что гарантирует стабильность подключения для множества устройств одновременно. Роутер можно использовать как узел Mesh-сети, а для подключения к локальной сети устройство имеет три гигабитных LAN-порта. В настройках роутера вы также сможете настроить ограничения доступа для отдельных клиентов или создать «черный» и «белый» списки сайтов.

Keenetic Giga KN-1011

Кeenetic выпускает лучшие роутеры с WiFi 6, которые отличаются наличием порта SFP, совмещенного с одним из LAN-портов. Общая пропускная способность устройства достигает 1800 Мбит/с. Из них 574 Мбит/с приходится на канал 2,4 GHz, а оставшиеся 2101 Мбит/с — на 5 GHz. Общее количество портов здесь достигает пяти, причем любой из них может быть настроен как WAN, так и LAN. Кроме того, есть два порта USB 2.0 и один порт USB 3.2 с более высокой скоростью передачи данных.

Сигнал передается на большое расстояние благодаря четырем внешним антеннам с поддержкой технологий MU-MIMO и Beamforming с коэффициентом усиления 5 dBi. Можно подключить внешний модем 3G или 4G, для чего и нужен порт USB. За счет него вы сможете организовать резервный канал. Также можно создать файловый сервер, FTP, медиа- и принт-сервер. Заявлена поддержка VPN и torrent-клиент. Интегрированный анализатор спектра в автоматическом режиме находит свободные каналы для обеспечения быстрой и надежной связи. Отличительной особенностью этой модели является использование модуля Bluetooth 5.1 и режима Mesh.

HONOR Router 3 XD20

Роутер HONOR Router 3 XD20 внешне напоминает модель от Huawei. Это компактное устройство с четырьмя несъемными антеннами и корпусом из белого матового пластика. Как и другие модели с поддержкой WiFi 6, роутер может работать одновременно в двух диапазонах частот. Благодаря технологии OFDMA и двухъядерному процессору Gigahome с частотой 1,2 GHz роутер HONOR Router 3 способен объединять сигналы и передавать их одновременно на несколько устройств — максимум на 4 гаджета в диапазоне 2,4 GHz или на 16 в диапазоне 5 GHz. А благодаря наличию трех гигабитных портов LAN к роутеру получится подключить еще несколько устройств по проводу.

Для настройки роутера тоже используется приложение AI Life, которое дает пользователю множество возможностей, например, позволяет следить за уровнем сигнала, активировать родительский контроль или создать гостевую сеть. Также роутер HONOR Router 3 XD20 может быть частью Mesh-системы.