Nar провел специальное мероприятие для детей с нарушением слуха

По случаю Международного дня инвалидов 3 декабря для детей с нарушением слуха был организован инклюзивный спектакль кукольного театра. Спектакль, поставленный сказочницей и блогером Айтадж Гамбаровой, с большим интересом посмотрели дети с нарушениями слуха и речи, а также другие дети, присоединившиеся к мероприятию. В мероприятии приняли участие более 50 детей, которое проходило при участии педагога языка жестов. Основная цель мероприятия – привить детям чувство взаимной заботы через веселье и социализацию. Cпектакль «Говорящие картинки» прошел в детском читальном зале книжного магазина «LİBRAFF».

Следует отметить, что интеграция людей с нарушениями слуха и речи в общество является основным направлением и целью проекта стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar. Видео выступления, которое состоялось в рамках проекта «Сделаем этот мир сказкой» будет размещено на сайте jestdili.az для просмотра всеми детьми.