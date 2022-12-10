Представлен миниатюрный DJI Mini 3, который весит всего 249 гр

Компания DJI представила еще один беспилотный аппарат в линейке Mini 3. Это компактная модель, вес которой сопоставим с обычным смартфоном. При весе всего 249 граммов, что освобождает покупку от необходимости регистрации в ряде стран, DJI Mini 3 оснащается 4К камерой с 1/1,3-дюймовым сенсором и объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/1.7. Дрон умеет записывать HDR-видео в максимальном разрешении 4K при частоте 30 fps, передавая картинку на расстояние до 10 км. Максимальное разрешение фотографий составляет 48 Мр. Несмотря на малый вес и компактные размеры, он способен выдерживать сопротивление ветра до 10,7 м/с.

DJI Mini 3 поддерживает функцию автоматического режима съемки Quickshots и умеет самостоятельно возвращаться к владельцу в случае низкого уровня заряда или при утрате сигнала. На одном заряде DJI Mini 3 может находиться в воздухе до 38 минут при использовании стандартного аккумулятора. Есть также возможность установки Intelligent Flight Battery Plus и увеличения времени полета до 51 минуты, но в этом случае вес дрона превышает 250 гр.

DJI Mini 3 предлагается в нескольких комплектациях со стартовой ценой от 409 долларов без контроллера и зарядного устройства в комплекте. Комплект с контроллером DJI RC-N1 стоит 499 долларов.

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