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10 декабря, 2022
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Отправь другу подарок от Nar!

Nar

Теперь абоненты Nar могут отправлять мегабайты интернета в подарок своим близким. В рамках акции «Отправь подарок от Nar другу” у всех абонентов Nar есть возможность порадовать своих близких отправив 100 МБ интернета в подарок. Воспользоваться этой кампанией и приятно удивить своих друзей можно абсолютно бесплатно.

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно отправить номер друга, которому вы хотите отправить подарок, на номер 760 по SMS или набрать *760#номер#YES. Срок использования подаренных мегабайт составляет 5 дней. Отметим, что абонент может отправить подарок только один раз за период акции, но количество подарков, которые можно приобрести, не ограничено. Кампания активна до 12 декабря 23:59.

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