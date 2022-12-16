ASUS выпустил smart-браслет VivoWatch 5 Aero с функцией ЭКГ

Компания ASUS представила в Китае фитнес-браслет VivoWatch 5 Aero, который, по ее словам, является первым в мире браслетом со встроенными в экран датчиками измерения пульса и снятия электрокардиограммы с высокой степенью точностью.

Функция снятия ЭКГ получила необходимую сертификацию в дополнение к определению уровня кислорода в крови. Пользователи smart-браслета смогут измерить эти параметры здоровья прикоснувшись к экрану пальцем. В нижней части устройства также имеется датчик, поэтому снятие данных происходит сразу с двух сторон. Кроме того, браслет определяет частоту сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна и другие показатели здоровья.

VivoWatch 5 Aero подходит не только для тех, кто следит за здоровьем, но для людей, ведущих активных образ жизни. Браслет может фиксировать скорость бега, пройденное расстояние, темп бега. Доступны несколько спортивных режимов, включая плавание, йогу, бег трусцой и ходьбу. Корпус гаджета защищен от воды по стандарту 5 АТМ. Устройство имеет хорошую автономность — до семи дней без подзарядки. Вес составляет всего 30 гр. В комплекте предусмотрена магнитная зарядка.

ASUS VivoWatch 5 Aero уже поступил в продажу в Китае по цене $121.

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