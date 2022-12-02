Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla

На мероприятии Semi Delivery Event Илон Маск, глава Tesla представил второе поколение электрических грузовиков компании.

Новое поколение грузовиков Маск характеризует словом Beast (Зверь). Он пообещал водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге «круче всех».

«Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, ощущение что ты водишь Tesla», — сказал Маск.

Представленную модель глава компании сравнил со «слоном, который движется словно гепард». Причем мощность грузовика «в три раза превосходит все доступные тягачи», без подзарядки он проедет «сотни километров». Он быстро разгоняется и быстро тормозит. Цена новой модели пока не называется. Ранее в компании отмечали, что на одном заряде электрогрузовики Semi способны проехать от 480 до 800 км.

Во время презентации миллиардер подтвердил, что первыми их опробуют сотрудники компании Pepsi. А на следующий год Маск презентовал беспилотную модель Semi.

Кроме того, на мероприятии было объявлено о старте коммерческих поставок электрических грузовиков Semi. Первые грузовики Tesla были представлены в 2017 году. Тогда Маск заявил, что производство начнется в 2019 году. Первую партию из 100 грузовиков также заказала Pepsi.

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