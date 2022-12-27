Honor Band 7: AMOLED-экран 1.47″ и две недели автономности за $29

Компания Honor представила в Китае фитнес-браслет Band 7, выполненный в пластиковом корпусе с текстурой под металл. Устройство оснащено большим AMOLED-экраном с диагональю 1,47 дюйма (282 ppi). Защиту экрана обеспечивает изогнутое стекло 2,5D. Доступен широкий набор виртуальных циферблатов.

Honor Band 7 получил улучшенные датчики ЧСС и SpO2. Заявляется об автономности до 14 дней и поддержке 96 видов тренировок. Благодаря сопряжению со смартфоном, браслет позволяет переключать треки медиапроигрывателя и запускать фото или видеосъемку.

Предварительные продажи устройства в Китае уже начались, розничные стартуют 6 января. Браслет будет предложен в трех расцветках корпуса: черной, серой (с двухцветным ремешком) и розовой.

На этапе предзаказа цена браслета составит $29, в розницу он поступит за $36.