Gulfstream Distribution стал официальным дистрибьютором Lenovo в Азербайджане

Gulfstream Distribution – один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана — заключил дистрибьюторское соглашение с компанией Lenovo.

Gulfstream Distribution является генеральным партнером ABRIS Distribution в Азербайджане, одного из мировых лидеров в области дистрибуции IT-решений и оборудования, и использует максимальный спектр современных информационных технологий и управленческих подходов для решения задач своих партнеров. Основная задача компании – повышать эффективность бизнеса, создавая прочную основу для его дальнейшего развития. С этой целью Gulfstream Distribution предоставляет широкий выбор продуктов и решений от мировых производителей, а также разработчиков программного обеспечения для предприятий малого, среднего и корпоративного уровня. Среди партнеров компании – Dell, Acer, Huawei, Cisco, Canon и другие лидеры мировой IT-индустрии.

Lenovo — транснациональная корпорация, производящая сервера, системы хранения данных, сетевые решения, SDI решения, персональные компьютеры (ПК), умные устройства, смартфоны и другую электронику. Lenovo — это история разработки умных вычислительных технологий для создания лучшего мира. Обладая самым широким в мире портфелем технологических продуктов, компания воплощает свое видение «технологий будущего для всех» с помощью продуктов, решений, программного обеспечения и услуг, которые необходимы отдельным пользователям, группам, предприятиям и целым сообществам для реализации своего потенциала.

Gulfstream Distribution в рамках партнерства с Lenovo займется поставками, обучением, ДЕМО для партнеров, будет активно продвигать всю продуктовую линейку, чтобы расширить присутствие бренда на ИТ рынке Азербайджана. Уже начались несколько крупных и достаточно интересных проектов по гиперконвергентным решениям и СХД.