«Общий пакет инноваций делает технологию Power10 особенно интересной»

Летом этого года компания IBM представила новые серверы начального и среднего уровня для своей процессорной технологии Power10. В экспертном интервью для Infocity Зия Байрамов, IBM Power Digital Sales Specialist, рассказывает о технических особенностях нового процессора и моделях серверов на его базе, а также объясняет возможности Power10 в вопросах обеспечения информационной безопасности и работы с искусственным интеллектом.

— В прошлом году компания IBM выпустила первые high-end серверы на платформе Power10, а в середине текущего года расширила линейку, включив в нее масштабируемые системы и системы среднего уровня. Системы получили не только серьезный прирост в производительности, но и расширенные функции безопасности. Можете подробнее рассказать о преимуществах новой линейки?

— Еще до официального анонса мы заметили большой интерес клиентов к новой платформе. Технология Power10 предлагает еще больше инноваций по сравнению с Power9 и выглядит заметно интересней платформы x86. Для клиентов, уже использующих системы IBM Power, Power10 предлагает значительное повышение производительности и энергоэффективности, что сейчас особенно актуально при внедрении практик ESG в компаниях. Кроме того, повышение производительности на ядро позволяет сократить количество лицензий и стоимость поддержки не только для проприетарного ПО, лицензируемого по ядрам, но и для корпоративных Open Source решений. Например, при разработке приложений Red Hat OpenShift на Power10 заказчику потребуется в 4 раза меньше ядер и, соответственно, затрат на подписку. В среднем, наши заказчики сокращают совокупную стоимость владения решением (оборудование + ПО + поддержка — прим. ред.) на 40% при расчете от 3 до 5 лет по сравнению с решениями на х86 оборудовании со схожим уровнем доступности. Не менее важные инновации в архитектуру Power10 были внесены с точки зрения масштабируемости, безопасности и технологий искусственного интеллекта. В серверах Power10 оперативная память подключается к процессору по универсальному открытому интерфейсу памяти Open Memory Interface (OMI). Этот интерфейс обеспечивает не только высокую пропускную способность и повышенную надежность подсистемы памяти, но и позволяет прозрачно подключать к процессору различные типы памяти. Серверы с Power10 используют дифференциальные модули DIMM (DDIMM) с памятью DDR4 и вместе с OMI продолжают философию обеспечения наивысшей степени надежности и отказоустойчивости подсистемы памяти. Это критически важно для in-memory приложений, таких как SAP HANA. Как правило, менеджеры таких бизнес-приложений «седеют» даже при запланированных перезагрузках систем. Представьте себе, сколько нужно времени, чтобы несколько терабайт данных загрузить в оперативную память даже с Flash-накопителей. Это будут часы, если не сутки. А потом необходимо еще и проверить целостность данных. Кстати, для этих менеджеров и бизнеса встроенный во все серверы Power аппаратный гипервизор PowerVM предлагает сертифицированную SAP технологию Virtual Persistent Memory. Она хранит копию данных приложения в защищенной области оперативной памяти и позволяет ее сразу подключить при необходимости к виртуальному серверу. За счет этого цикл перезагрузки in-memory приложения существенно сокращается.

Следующая инновация, представленная в новом поколении серверов, относится к безопасности. В последнее время специалистами по кибербезопасности обнаружено множество брешей в аппаратной составляющей серверов. Для защиты данных в серверах Power10 встроено шифрование памяти на уровне процессора для обеспечения безопасности с нулевым доверием. Это не только обеспечивает безопасность данных, но и повышает эффективность использования процессорных ресурсов под полезную нагрузку.

Еще одна тенденция последних лет — это интеграция в бизнес приложения алгоритмов ИИ. Процессор Power10 может автоматически определять обученные модели в библиотеке ONNX и запускать их в интегрированном модуле ИИ. По нашим расчетам, это работает эффективней, чем передача данных по сети на специализированный сервер с графическими ускорителями и возвращение результата по той же сети на основной сервер. Сокращаются задержки и упрощается инфраструктура. Также обновилась и подсистема ввода/вывода, которая теперь предлагает подключение по шине PCIe 5.0.

— В чем заключаются основные различия между разнообразными сериями моделей?

— IBM различает горизонтально масштабируемые серверы, обозначаемые буквой S (Scale Out), и вертикально масштабируемые (Scale Up) серверы, обозначаемые буквой E (Enterprise). Оба типа серверов имеют встроенный аппаратный гипервизор, функции для обеспечения наивысшей степени отказоустойчивости и безопасности работы приложений. Мы можем предложить Scale Out серверы в конфигурации от 4 ядер и 32 ГБ памяти до 48 ядер и 8 ТБ памяти на двухсокетную машину. Серверы типа S1014/S1024 предпочитают заказчики IBM i. Это невероятно удобная и надежная объектно-ориентированная операционная система, в которую уже встроены СУБД и сервер приложений. При этом в силу своей архитектуры для нее просто не существует никаких вирусов. Обычно такие серверы используют страховые компании и банки в своих филиалах, чтобы минимизировать и упростить инфраструктуру. Scale Out машины в целом универсальны, и мы предлагаем их для консолидации не только множества небольших, но и ресурсоемких приложений, например, Oracle или SAP. Они могут применяться для создания частных облаков и там, где необходимо максимально сократить капитальные затраты.

Scale Up серверы мы предлагаем заказчикам под критически важные бизнес приложения, поскольку в них наивысшая степень защиты подсистемы процессоров и памяти. Особенно эти системы интересны финансистам, поскольку позволяют максимально сократить операционные затраты, точно посчитать и предвидеть стоимость проектов, а также защитить инвестиции. Например, для серверов типа E1080 доступен мобильный тип активации ресурсов. Она позволяет мигрировать активацию процессоров, памяти и ПО как между серверами одного поколения, так и на сервер следующего поколения. То есть, если заказчик уже проинвестировал в сервер E980 с мобильными активациями, то ему достаточно приобрести сервер E1080 с минимальным количеством постоянно активных ресурсов, а остальные (активацию процессора, памяти и лицензии на ПО — прим. ред.) перенести с текущих E980. Это сокращает капитальные затраты, количество лицензий ПО остается тем же, а производительность увеличилась на 25-30%. Особенно заказчики этих систем экономят при построении DR-площадки: на ней оборудование должно быть такой же производительности, но работает она очень редко. В случае с Power мы лицензируем ПО только на количество используемых ресурсов для поддержания StandBy-режима (в среднем 1-2 ядра на приложение — прим. ред.), а при необходимости переносим активации с серверов основной площадки. Для x86, например, с Oracle нужно лицензировать все доступные ресурсы, в которых может быть 30-40 или даже сотни ядер. Если посмотрите на стоимость подобного объема лицензий, то убедитесь, что стоимость сервера Enterprise-класса затеряется в этих цифрах.

— До сих пор платформа Power использовалась в основном в гибридных облачных средах и для рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, контейнеризацией, Red Hat OpenShift и SAP HANA. Все эти приложения не только довольно требовательны к вычислительным мощностям, но и энергоемки. Какие преимущества получат компании, не использовавшие вашу платформу, при переходе на новые модели начального уровня и масштабируемые системы IBM?

— По оценкам аналитиков, на центры обработки данных сегодня приходится 1-2% всего потребления электроэнергии в мире. Это оказывает серьезное влияние на глобальные выбросы CO2. Кроме того, современное поколение очень серьезно относится к экологии и социальной ответственности. Да и я сам постоянно смотрю на этикетки и стараюсь выбирать Eco-Friendly продукты. Любая ошибка в этой области может обернуться для компании серьезными имиджевыми и финансовыми потерями. Поэтому все больше и больше компаний внедряют практики ESG у себя, а потом отчитываются об их выполнении перед аудиторами. Компания IBM всегда относилась к этому серьезно во всех направлениях своей деятельности. Поэтому с точки зрения Power10 мы продолжаем следовать этой традиции. Даже предшественники предлагали гораздо более эффективные, экономичные и экологичные решения, чем системы на базе x86. Например, у одного из заказчиков мы консолидировали более 120 серверов x86 на три сервера E980. Помимо сокращения затрат на лицензирование ПО и упрощения управления инфраструктурой, мы сократили энергопотребление более чем в 3,5 раза. А дальнейший переход на два сервера E1080 позволит сократить этот параметр уже в 5 раз! И тут не стоит забывать о параллельном снижении требований к охлаждению ЦОД. Поэтому, если компания решит перенести приложения на платформу IBM Power, то для нее это выгодно во всех отношениях.

— Решения IBM всегда строились с целью обеспечения безопасности данных клиентов. Какую роль играет IBM Power, когда речь заходит об информационной безопасности?

— Безопасность и надежность лежат в основе любых решений IBM. Это очень выгодно отличает нас от наших конкурентов, поскольку мы предлагаем решение для наших заказчиков не только с точки зрения отдельных продуктов, но и законченные бизнес-решения, состоящие из интеграции различных продуктов. С точки зрения инфраструктуры, согласно отчету ITIC, уже более 10 лет мы являемся признанным лидером в области отказоустойчивости серверов. Поскольку в мире ежедневно появляются новые методы кибератак, наша команда специалистов в области кибербезопасности X-Force упреждающе занимается поиском уязвимостей в наших решения, поэтому к моменту их публикации наши заказчики уже применяют комплекс мер по защите своих систем. Сами серверы Power10 предлагают сквозное шифрование для защиты данных в гибридных облачных средах. А внутри серверов есть неотключаемое прозрачное шифрование данных в подсистеме памяти, что предотвращает извлечение данных из памяти даже при наличии физического доступа к серверу. Дополнительно к этому в Power10 в 4 раза больше ускорителей криптографических алгоритмов, чем в Power9, что позволяет существенно разгрузить основные вычислительные ядра при использовании шифрования на уровне приложений. Поскольку IBM является лидером в области квантовых технологий, то в Power10 интегрирована защита от потенциальных будущих атак с использованием квантовых компьютеров. Следующий уровень защиты — это отслеживание применения лучших практик и настроек безопасности. Здесь мы предлагаем заказчикам настроить продукт IBM PowerSC, который входит в состав операционной системы AIX Enterprise Edition. Он позволяет отслеживать актуальность соответствия настроек системы политикам безопасности, а также применять готовые шаблоны настроек, например, PCI DSS. Про решения более высокого уровня с удовольствием могут рассказать мои коллеги, там много чего интересного. И это снова демонстрирует наш комплексный подход к решению задач безопасности.

— Искусственный интеллект все чаще находит применение в новых приложениях в компаниях среднего размера. Какие инновации предлагает новый процессор в этой области?

— Решения, использующие ИИ, становятся обыденностью. Сложность применения этих решений заключается в том, что для обучения используется одно специализированное оборудование, а для запуска обученных моделей — совершенно другое. В Power10 мы сконцентрировали свое внимание непосредственно на запуске обученных моделей. То есть, модель может быть обучена абсолютно на любом оборудовании, будь то x86 или Power8/Power9 серверы с графическими ускорителями. Если для этого процесса использовался стандарт библиотеки ONNX, то процессор Power10 автоматически определит, что текущая задача связана с искусственным интеллектом и запустит ее на встроенных ускорителях. Сами ускорители представляют собой четыре модуля для операций перемножения матриц Matrix Math Assist (MMA). Их производительность, вероятнее всего, ниже, чем кластер из специализированных графических ускорителей, однако, за счет выполнения операций ИИ непосредственно в процессоре время самих вычислений может оказаться существенно ниже. Да и с точки зрения стоимости решения однозначным победителем будет Power10, поскольку здесь отсутствуют дополнительные серверы с графическими адаптерами, ПО, коммутаторы и, как результат, сокращается количество точек для отказа решения.

— С анонсом моделей начального уровня и масштабируемых систем на базе Power10 IBM также запустила ценовой план pay-as-you-go. Что из себя представляет новая бизнес-модель и доступна ли она в Азербайджане?

— Сегодня все наши серверы на базе Power10 поддерживают подключение к управляющей консоли в облаке IBM. С ее помощью администратор может осуществлять управление гибридной инфраструктурой. На самом деле, эта модель появилась немного раньше, с серверами Power9, и называется Enterprise Pools 2.0. Она позволяет объединить в едином пуле ресурсов однотипные серверы. Например, S922, S924, S1022 и S1024 могут находиться в одном пуле, но сервер E1050 добавить к ним нельзя. Базовые (заранее оплаченные — прим. ред.) активации процессора и памяти можно свободно перемещать в рамках пула от сервера к серверу с помощью облачной консоли. При этом неактивные ресурсы можно мгновенно активировать и добавить приложениям по мере необходимости. Облачная консоль будет собирать усредненную в течение минуты статистику актуального потребления ресурсов. Далее, согласно контракту с IBM, в заданный период времени заказчик будет оплачивать счет по использованным ресурсам.

Это очень перспективная стратегия, которая будет полезна компаниям, где максимальные нагрузки на серверы наблюдаются крайне редко и довольно непродолжительное время. Кроме того, такая возможность сокращает время выхода новых IТ-продуктов за счет мгновенной активации необходимых для нового проекта ресурсов. Что же касается Азербайджана, то я всячески буду содействовать обеспечению доступности плана pay-as-you-go, если кто-то из наших партнеров или заказчиков заинтересуется в его реализации.

— Стоит предположить, что после 7-нанометрового Power10 последует Power11, а затем Power12. Можете ли вы поделиться какими-то прогнозами на будущее, основываясь на дорожной карте компании?

— Сегодня мы предлагаем рынку превосходные серверы на процессорах Power10, а нашим конкурентам пока нечего предложить в ответ. Уверен, что кто-то уже видел дорожную карту с упоминанием процессора Power11 на различных мероприятиях, однако, говорить о том, каким он будет на момент выпуска, пока очень рано. Одно могу сказать точно, что IBM не отказывается от IBM i или AIX. Эти операционные системы продолжают развиваться. Они великолепно справляются с поставленными задачами, обеспечивая наивысшую степень надежности и стабильности работы для приложений. Приобретение компании Red Hat существенно расширило наше портфолио решений для заказчиков. Благодаря тесной работе со специалистами Red Hat, новые релизы Open Source приложений теперь выпускаются одновременно на платформах x86, Power и LinuxOne. При этом список ПО, поддерживаемого архитектурами Power и z, постоянно расширяется.

— Как компания строит отношения с партнерами в регионе и как вы поддерживаете их?

— Пандемия ускорила процессы трансформации нашей компании. Например, я, находясь в Братиславе, осуществляю коммуникации с партнерами и заказчиками посредством цифровых каналов, которые сегодня так активно выбирает молодое поколение. Непосредственная продажа решений IBM осуществляется через партнерскую сеть. Нашим лицом и руками во многих странах являются именно партнеры, поэтому мы активно развиваем нашу партнерскую экосистему и инвестируем в их экспертизу. На сайте IBM можно найти список наших партнеров.

— Как заказчику выбрать правильного партнера IBM в регионе для покупки того или иного решения? Например, является ли компания R.I.S.K. со статусом IBM Gold Business Partner правильным выбором для заказчика?

— На портале IBM для каждого партнера указан статус, определяемый объемом внедренных IBM решений, а также доступна информация о компетенциях партнера. Компания R.I.S.K., безусловно является одним из старейших и опытнейших партнеров компании IBM, внедрившим огромное количество как программных, так и инфраструктурных решений IBM в Азербайджане. Они продолжают активно продвигать передовые решения IBM, уделяя большое внимание развитию компетенций своих специалистов. Это очень приятно! Тем не менее, наши инфраструктурные решения находятся в канале закрытой дистрибуции и требуют наличия авторизации у партнера для их продажи. Партнерам же необходимо эту авторизацию поддерживать постоянным развитием собственных квалифицированных специалистов и продаж. Поэтому я настоятельно рекомендую заказчикам уточнять у представителя IBM по тому или иному направлению информацию об авторизованных партнерах.

