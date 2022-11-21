QNAP выпускает решение для резервного копирования Google Photos без ограничений емкости

Компания QNAP Systems присоединилась к партнерской программе Google Photos и представила новое решение для резервного копирования мобильных фотографий для Google Photos. Решение MARS (Multi-Application Recovery Service) предоставляет пользователям простой способ резервного копирования/переноса фотографий и видео из Google Photos в QNAP NAS, снижая беспокойство пользователей мобильных устройств по поводу ограничений, выставляемых на хранилища службы Google Photos. Пользователи могут наслаждаться надежным, безопасным и беспроблемным резервным копированием фотографий без какой-либо абонентской платы. Настроить резервное копирование Google Photos с помощью MARS очень просто, так как оно включает всего несколько действий. Решение предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс и возможность создания расписания для автоматического резервного копирования, что поможет освободить память мобильного устройства.

«Нехватка памяти в смартфонах порой раздражает, но с этим недостатком мы сталкиваемся все чаще из-за современных камер, которые снимают фотографии и видео с более высоким разрешением. Многие пользователи смартфонов пользуются сервисом Google Photos в качестве резервного варианта для хранения своих фотографий и видео. Однако после прекращения бесплатного срока неограниченного хранения данных в Google Photos многие пользователи ищут недорогую замену, — говорит Энди Ю (Andy Yu), менеджер по продуктам QNAP. — QNAP NAS обеспечивает недостающие преимущества в качестве надежного и безопасного хранилища с большой емкостью и производительностью. Установив MARS на QNAP NAS и войдя в свою учетную запись Google, вы можете сразу приступить к резервному копированию своих Google Photos. И это очень просто».

Регулярное резервное копирование фотографий для освобождения места на Google Disk

После первого резервного копирования/переноса фотографий и видео из Google Photos в QNAP NAS можно настроить ежедневное/еженедельное/ежемесячное автоматическое резервное копирование. Это помогает регулярно освобождать ограниченное пространство для хранения в Google Photos и снижает беспокойство пользователей по поводу нехватки свободного места, обеспечивая большую гибкость использования облачного хранилища.

Большая надежность с помощью частного облака

QNAP NAS предоставляет интеллектуальные решения для хранения и резервного копирования с отличной масштабируемостью за счет гибкого подключения экономичных устройств JBOD. Поддержка RAID поможет эффективно защитить от потери данных из-за возможного сбоя диска. Создание моментальных снимков, что является стандартной функцией QNAP NAS, эффективно защищают файлы от программ-вымогателей. Но самое главное, пользователи получают полный контроль над своими данными и тем, как они используются.

Узнать больше о решении QNAP MARS для резервного копирования в Google Photos можно по этой ссылке.