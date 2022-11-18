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18 ноября, 2022
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В WhatsApp появилась новая функция бизнес-справочника

WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция бизнес-справочника Business Search, которая призвана существенно упростить связь между покупателями и компаниями.

Функция в настоящее время доступна в Бразилии, Великобритании, Индонезии, Мексике и Колумбии. В дальнейшем сервис появится и в других странах. Функция доступна как для Android-устройств, так и на iOS (за исключением Бразилии).

С помощью Business Search можно искать в WhatsApp компании по названию или категориям, таким как туризм, покупки, еда и напитки, банкинг и т.д. Найдя нужную организацию, тут же можно связаться с ней или же приобрести предлагаемые товары или услуги и тут же оплатить их. Все это происходит непосредственно внутри мессенджера посредством специального интерфейса.

Крупные компании, подписавшиеся на бизнес-платформу WhatsApp во всех пяти странах, появятся в каталоге, в Бразилии каталог также будет открыт для малого бизнеса.

Запуск новой функции связан с тем, что WhatsApp все больше позиционирует себя в качестве сервиса для обмена сообщениями не только с друзьями и семьей, но и с бизнес-партнерами.

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