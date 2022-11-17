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1 ноября, 2022
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17-я Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY2022 стартовала и приглашает к участию

NETTY2022

1 ноября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY2022.

Основанная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы. Премия проводится в этом году в 17-й раз.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте netty.az и продолжится с 1 по 30 ноября 2022 года.

С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.

8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Оценка участников осуществляется по следующим трем критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. С 1 по 5 ноября действует льготный период оплаты.

В 2022 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

  1. Государство и Общество
  2. Экономика и Бизнес
  3. Финансы и Банки
  4. Наука, Образование и Инновации
  5. Здоровье, Спорт и Туризм
  6. Информация и Новости
  7. Культура, Искусство и Творчество

Победители NETTY2022 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Официальными партнерами премии выступают: компания DELL Technologies, компания Gulfstream Distribution LLC, компания SmartHost, Rasul Hasan Studio, компания Renley.

Платежная система – ePoint

Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].

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