17-я Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY2022 стартовала и приглашает к участию

1 ноября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY2022.

Основанная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы. Премия проводится в этом году в 17-й раз.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте netty.az и продолжится с 1 по 30 ноября 2022 года.

С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.

8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Оценка участников осуществляется по следующим трем критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. С 1 по 5 ноября действует льготный период оплаты.

В 2022 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

Государство и Общество Экономика и Бизнес Финансы и Банки Наука, Образование и Инновации Здоровье, Спорт и Туризм Информация и Новости Культура, Искусство и Творчество

Победители NETTY2022 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Официальными партнерами премии выступают: компания DELL Technologies, компания Gulfstream Distribution LLC, компания SmartHost, Rasul Hasan Studio, компания Renley.

Платежная система – ePoint

Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].