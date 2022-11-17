Игровые компьютеры MSI Infinite RS и Aegis RS получили процессоры Intel 13-го поколения и видеокарты GeForce RTX 40

Компания MSI представила игровые компьютеры Infinite RS и Aegis RS. Устройства оснащены процессорами Intel Core 13-го поколения и видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 40.

Infinite RS будет предложен покупателям с процессором Intel Core i7-13700KF или Core i7-13900KF на выбор, а также с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Gaming Trio 24G или ее аналогом с жидкостным охлаждением. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 32 Gb. В корпусе установлены твердотельный накопитель NVMe Gen 4 SSD емкостью 2 Tb и 3,5-дюймовый жесткий диск (7200 об/мин), также на 2 Tb.

Модель Aegis RS позиционируется как оптимальный для киберспорта ПК с тщательно подобранными компонентами. Он поступит на рынок в единственной конфигурации. Это процессор Intel Core i7-13700KF, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080, 32 Gb оперативной памяти DDR5, твердотельный накопитель и жесткий диск емкостью 2 Tb каждый.

Цена MSI Infinite RS в США будет составлять от 4500 до 5100 долларов в зависимости от конфигурации, цена MSI Aegis RS будет объявлена позднее. Обе новинки поступят в продажу 25 ноября.

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