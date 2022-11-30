Sony выпустила носимые трекеры для движений в метавселенной

Компания Sony выпустила систему под названием Mocopi, которая позволяет переносить движения пользователя в метавселенную.

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Mocopi состоит из шести небольших носимых датчиков в виде шайб разного цвета. По два сенсора крепятся на запястьях и лодыжках, по одному — на спине и голове. Система позволяет анимировать аватар пользователя в метавселенной на Android-смартфонах или iPhone. Кроме того, Mocopi можно задействовать в программах для 3D-моделирования. Сенсоры крепятся на регулируемых ремешках и не стесняют движения. Питание обеспечивают аккумуляторные батареи, контролировать уровень заряда которых можно через приложение. Заявленная автономность достигает 10 часов.

Трекеры диаметром 32 мм и толщиной 11 мм защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Каждый из них оснащен модулем Bluetooth LE 5.2, трехпозиционным акселерометром и датчиком угловой скорости.

В продажу на территории Японии новинка Sony поступит в январе 2023 года по ориентировочной цене 360 долларов.

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