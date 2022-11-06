Стартует конкурс по информатике и программированию «AZERCELL CUP»

Azercell продолжает реализацию проектов, направленных на поддержку школьного образования в сфере информатики и компьютерных наук, а также развитие способностей школьников к алгоритмическому мышлению. Лидирующий оператор мобильной связи в сотрудничестве с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики приглашают учащихся 6-8 классов принять участие в соревновании по информатике и программированию «AZERCELL CUP», которое стартует 19 ноября. Регистрация на конкурс будет проходить с 6 по 13 ноября 2022 года.

Первый тур соревнования, который будет состоять из двух этапов, пройдет в онлайн-режиме на сайте https://www.olimpiada.edu.az/. Ожидается, что в конкурсе примут участие 2000 школьников. По итогам конкурса будут определены 24 победителя. Участники, занявшие первые места в каждой возрастной категории будут награждены дипломами и медалями, а также ценными подарками от ООО «Azercell Telecom». Школьники, показавшие наиболее высокие результаты, получат возможность участвовать в подготовительных программах, организованных Министерством науки и образования Азербайджанской Республики в Центре подготовки к Международным Олимпиадам.

Давайте вместе строить технологический мир, внося общий вклад в будущее!