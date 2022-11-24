QNAP выпускает экономичные карты расширения QM2 PCIe для добавления слотов для SSD-накопителей M.2 NVMe к NAS или ПК

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новые карты расширения QM2 PCIe Gen 3: QM2-2P-344A и QM2-2P-384A. Карты QM2 можно установить в совместимые сетевые хранилища QNAP или рабочие станции с Windows/Linux, чтобы добавить слоты для SSD-накопителей M.2 NVMe (SSD-накопители M.2 продаются отдельно) для повышения производительности системы и увеличения емкости хранилища.

«QM2-2P-344A и QM2-2P-384A — это бюджетные решения для расширения как QNAP NAS, так и рабочих станций, обеспечивающие гибкую конфигурацию SSD-накопителей M.2 NVMe SSD с простой в использовании установкой без использования каких-либо дополнительных инструментов, — говорит Энди Чуанг (Andy Chuang), менеджер по продуктам QNAP. — По сравнению с SSD-накопителями SATA интерфейс PCIe в картах расширения QM2 обеспечивает более высокую пропускную способность, что гарантирует более высокую скорость передачи и доступа к данным».

Инновационные карты QM2 оснащены термодатчиками для SSD-накопителей M.2, которые позволяют отслеживать температуру в режиме реального времени, а также эффективным модулем охлаждения, включающим радиатор и интеллектуальный вентилятор, для минимизации перегрева и обеспечения высокой производительности. Их можно использовать для кэширования SSD-накопителей для приложений, требовательных к IOPS (input/output operations per second), или включить многоуровневое хранилище в QNAP NAS для оптимизации использования СХД.

QM2-2P-344A и QM2-2P-384A также поддерживают Windows и Linux и идеально подходят для создания томов хранения NVMe SSD для требовательных к производительности приложений, например, для редактирования видео.