ЕС хочет разместить дата-центры в космосе

Европейский союз хочет разместить центры обработки данных в космос, чтобы бороться с изменением климата. Проектом будет заниматься Thales Alenia Space — франко-итальянский производитель аэрокосмической продукции.

Увеличение объема данных стимулирует создание новых дата-центров по всему миру, но это оказывает огромное влияние на экологию. Это побудило Европейский союз искать альтернативы будущим центрам обработки данных, чтобы снизить глобальное потепление. В рамках инициативы ASCEND планируется изучить возможность вывода дата-центров на орбиту, что позволит к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

Проект ASCEND входит в общую программу «Горизонт Европы» — девятую по счету программу Евросоюза по исследованиям и инновациям. Программа рассчитана на 7 лет (2020 — 2027). На нее планируют выделить в общей сложности 95,5 млрд. евро. ASCEND уже получил грант на 2 млн. евро.

Thales Alenia Space будет оценивать целесообразность вывода ЦОД-ов на орбиту. Помимо нее, в проекте примут участие другие компании, занимающиеся IT, космической техникой и т.д. На первом этапе планируется оценить, будет ли уровень углеродных выбросов от запусков ниже, чем от работы дата-центров на Земле. Известно, что орбитальные дата-центры получат энергию от солнечных батареей, а для передачи данных задействуют высокоскоростные оптические каналы связи.

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