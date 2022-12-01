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1 декабря, 2022
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NETTY2022 определяет номинантов, начато голосование

NETTY

Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет Премии NETTY. В период с 1 по 7 декабря Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из основных номинаций и подноминаций.

У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор номинантов, зарегистрировавшись на сайте в Виртуальном жюри с помощью логина социальной сети. Виртуальное жюри, также с 1 по 7 декабря, выбирает трех номинантов из общего числа участников — в категории «Выбор виртуального жюри».

Итоговый список номинантов NETTY 2022, претендующих на победу в конкурсе, будет объявлен 8 декабря. Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, к финальному голосованию 8 декабря приступит Академия NETTY. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций. В данный период также проводятся голосование по внеконкурсным почетным и поощрительным номинациям.

Победители NETTY2022 официально объявляются на торжественной церемонии награждения 17 декабря. На церемонию приглашаются все номинанты премии.

В рамках конкурса называются лучшие азербайджанские ИТ-проекты, значимые веб-ресурсы, передовые деятели в сфере информационных технологий. Фиксируются тренды, инновации и прогрессивные идеи, нацеленные на технологическое развитие и прогресс.

В 2022 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

  1. Государство и Общество
  2. Экономика и Бизнес
  3. Финансы и Банки
  4. Наука, Образование и Инновации
  5. Здоровье, Спорт и Туризм
  6. Информация и Новости
  7. Культура, Искусство и Творчество

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Официальными партнерами премии выступают: компания DELL Technologies, компания Gulfstream Distribution LLC, компания SmartHost, Rasul Hasan Studio, Savalan Aspi Winery, компания Renley.

Платежная система – Epoint.

Информационные партнеры проекта: порталы Oxu.az, Media.az, banks.az, журнал Infocity, газета «Каспий».

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].

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