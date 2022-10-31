Bloomberg: Apple отложила релиз новых Mac до 2023 года

Компания Apple не планирует обновлять линейку компьютеров Mac в 2022 году, об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

«Мне сказали, что Apple намерена представить обновленные модели, в том числе версии 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro на базе M2, в первом квартале календарного 2023 года и привязала запуск к предстоящим macOS Ventura 13.3 и iOS 16.3. В последние годы Apple редко выпускала новые продукты в январе или феврале, поэтому я ожидаю, что новые Mac будут анонсированы к первой половине марта», — отмечает Гурман.

Кроме того, в ходе отчета о доходах генеральный директор Apple Тим Кук рассказал, что «линейка продуктов Apple определена» к грядущему праздничному (и высокодоходному) периоду. Финдиректор корпорации Лука Маэстри отметил, что сравнивать итоги конца этого года с предыдущим будет затруднительно, так как в октябре прошлого года Apple выпустила MacBook Pro с M1. Из этого можно сделать вывод, что в текущем году похожих релизов не будет.

Гурман также утверждает, что следующая модель ноутбука Mac Pro будет оснащена процессорами M2 и M2 Pro с 24/48 ядрами CPU и 76/152 графическими ядрами соответственно, а также получит до 256 Gb оперативной памяти.

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