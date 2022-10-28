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28 октября, 2022
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При поддержке Azercell для учителей информатики будут организованы курсы повышения квалификации в соответствии с программами олимпиад

Azercell

В рамках партнерства ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики для учителей будут организованы подготовительные занятия по предмету «Информатика». Участвующие в проекте преподаватели общеобразовательных учреждений получат возможность освоить программы профильных олимпиад, чтобы совершенствоваться в этом направлении. Спрос на подобные тренинги возник в связи с ростом числа успехов наших студентов на соревнованиях по информатике.

С учетом поступивших заявок планируется в течение 6 недель в рамках пилотного проекта привлечь к занятиям 30 педагогов. Крайний срок регистрации — 29 октября 2022 года. Присоединиться к этой программе смогут преподаватели, успешно прошедшие отборочный экзамен. Занятия будут проходить в режиме онлайн.

Для регистрации необходимо перейти по следующей ссылке: https://www.oxuyan.az/exams/informatika-fenni-uzre-olimpiadalara-hazirliq-muellimleri-telimlerine-secme-imtahani-btbdqv

Желаем успехов всем участникам программы!

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