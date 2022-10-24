Представлен доступный смартфон Infinix Hot 20 Play с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Infinix представила недорогой смартфон Hot 20 Play, оснащенный крупным дисплеем и мощной батареей.

Аппарат получил 6,82-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G37. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb (можно расширить еще на 3 Gb за счет виртуальной памяти), емкость накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера состоит из трех модулей и светодиодной вспышки. Разрешение основного датчика составляет 13 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 6000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 18 Вт через порт USB Type-C. В оснащение также входят поддержка двух SIM-карт, 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, стереодинамики, слот для карты microSD и 3,5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Габариты — 171 x 78 x 8,5 мм, а вес — 210 гр. Смартфон работает под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом XOS.

Infinix Hot 20 Play будет доступен в четырех цветах: черном, фиолетовом, зеленом и синем. Цена и дата начала продаж станут известны позднее.

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