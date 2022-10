Лучшие on-line курсы по программированию в 2022 году

On-line курсы по программированию являются, пожалуй, самым удобным вариантом для тех, кто хочет освоить эту профессию или развить существующие навыки. Эти курсы, как правило, предлагают гибкие программы обучения, поэтому вы можете учиться программированию где бы вы ни находились и в удобное для вас время. Такой процесс идеален для всех, кто работает или часто переезжает. Кроме того, on-line курсы обычно предлагают хорошее соотношение цены и качества. Единственная сложность заключается в выборе, так как широта охватываемых тем, уровень поддержки и качество обучения на on-line курсах по программированию могут сильно различаться.

Мы постарались упростить задачу выбора, составив список лучших on-line курсов после изучения их учебных программ, материалов и отзывов студентов. Многие из них предлагают сразу несколько курсов для различных уровней подготовки. Поэтому мы основывали оценки на общем впечатлении о структуре и глубине предлагаемых ими курсов, методах и способах доставки знаний, экспертных возможностях, поддержке сообщества и отзывах учащихся.

1. Coursera

Лучшие академические on-line курсы по программированию

Цена: от бесплатно.

Темы: основы программирования, Python, Java, разработка игр.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://www.coursera.org

Плюсы:

академическая база,

многие курсы бесплатны,

большой выбор тем и курсов.

Минусы:

платные курсы имеют короткий пробный период.

Coursera снискала популярность благодаря хорошо поставленным академическим курсам программирования. Сайт был основан профессорами Стэнфорда и продолжает работать с университетами, колледжами и корпорациями, предлагая полный набор курсов, степеней и специализаций. И хотя это может стать неожиданностью, Coursera предлагает большое количество бесплатных курсов по программированию. Правда, если вы хотите получить сертификат об окончании курсов, придется заплатить.

На платформе доступны почти 300 on-line курсов по программированию от Python и Java до C и C++. Есть несколько хороших курсов по программированию для начинающих. Мы также рекомендуем просмотреть курс «Web Design for Everybody: Basics of Web Development & Coding» Мичиганского университета, если вы начинаете с нуля. А более продвинутых пользователей могут привлечь курсы вроде «Applied AI with Deep Learning» от IBM. На каком бы этапе в процессе изучения программирования вы бы не находились, Coursera — отличный выбор для изучения новых навыков.

2. Pluralsight

Лучшие on-line курсы по программированию с веселым и причудливым видео

Цена: от 29 долларов в месяц.

Темы: Python, Ruby, Java, HTML, C++, разработка программного обеспечения, IТ-операции, кибербезопасность, машинное обучение.

Бесплатная пробная версия: 10 дней.

Сайт: https://www.pluralsight.com

Плюсы:

Необычный и интересный подход,

огромное количество курсов,

качественный контент.

Минусы:

короткая бесплатная пробная версия.

Из всех предложений в нашем обзоре Pluralsight может показаться вам самым привлекательным. Вам понравится четкая и простая в использовании структура платформы. Содержание курсов здесь также является первоклассным. Вы можете проложить свой путь через ряд различных курсов, чтобы получить всестороннюю подготовку по нескольким предметам, или же просто выбрать один курс по одной теме.

Также высоко мы оцениваем видеоролики Pluralsight, которые обладают своеобразным шармом. Некоторые пользователи сравнили этот опыт с просмотром передачи Билла Ная (Bill Nye), что является не менее надежной рекомендацией. Платформа, безусловно, превосходит многие другие ресурсы, представляющие контент в академическом стиле. Работает Pluralsight довольно просто. Вы просматриваете видео, затем работаете над своими задачами, а при необходимости проверяете видео на наличие подсказок. Существует также система, с помощью которой вы можете зарабатывать очки на курсах, чтобы купить ответы.

3. Udemy

Самый большой выбор курсов по программированию

Цена: от бесплатно.

Темы: PHP, Sass, JAMStack, React, Vue.js, MySQL, Django, Python, WordPress.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://www.udemy.com

Плюсы:

огромный выбор тем,

доступные цены,

некоторые курсы бесплатны.

Минусы:

платформа не сфокусирована на программировании.

Udemy предлагает поистине огромный каталог on-line курсов на самые разные темы. И хотя данная платформа явно не сфокусирована на программировании, у нее самый большой выбор курсов по этой теме, который мы где-либо видели, с более чем 500 курсами по JavaScript и почти 1000 курсами по Python. В какой бы области программирования вы не хотели учиться, здесь вы найдете необходимый курс. Несмотря на то что огромное количество доступных курсов (более 183000 на момент подготовки обзора) затрудняет поиск хороших материалов, если у вас есть немного терпения, вы, скорее всего, найдете то, что вам нужно. Диапазон цен такой же широкий, как и диапазон курсов — от бесплатных до сотен долларов. Например, полный курс «Python Bootcamp 2022 From Zero to Hero» особенно рекомендуется всем, кто хочет быстрее приступить к работе на самом популярном сегодня языке программирования. Он предоставляется инструктором Хосе Портилья (Jose Portilla) и стоит всего 84,99 доллара.

4. Free CodeCamp

Лучшие бесплатные on-line курсы по программированию

Цена: бесплатно.

Темы: адаптивный web-дизайн, JavaScript, Python, разработка внешнего интерфейса, визуализация данных, API и микросервисы, подготовка к собеседованию на позицию программиста.

Сайт: https://www.freecodecamp.org

Плюсы:

бесплатные курсы программирования,

предлагается сертификация,

ориентирован на промышленность.

Минусы:

сложно выбрать лучший вариант.

Free Code Camp — один из лучших ресурсов для тех, кто хочет научиться программировать, не тратя на это деньги. Это некоммерческая интерактивная обучающая платформа, которая предлагает более 6000 учебных пособий. Люди, занимающиеся поддержанием работоспособности этого ресурса, утверждают, что более 40000 их выпускников работает в технологических фирмах, включая таких гигантов, как Microsoft и Google. Обучение в Free Code Camp основано на интегрированном редакторе кода. Это позволяет вам начать процесс с тщательного изучения основ. Предлагаемые курсы действительно обеспечивают сертификацию, обычно требующую от вас создания пяти проектов, чтобы доказать, что вы овладели соответствующими навыками. Существуют курсы, посвященные адаптивному web-дизайну, машинному обучению, алгоритмам JavaScript и множеству других тем. Платформа хорошо продумана и является хорошим вариантом для приобретения навыков, необходимых для работы в области программирования.

5. Shaw Academy

Лучшие on-line курсы по программированию для создания вашего первого приложения

Цена: от 49,99 доллара в месяц.

Темы: web-дизайн, web-разработка, разработка мобильных приложений, программирование для детей.

Бесплатная пробная версия: 28 дней.

Сайт: https://www.shawacademy.com

Плюсы:

выдается университетский сертификат,

широкий спектр курсов,

дешево.

Минусы:

платформа не сфокусирована на программировании.

Shaw Academy предлагает набор курсов по кодированию, и они довольно популярны. Например, курс web-дизайна здесь прошло более миллиона человек. Курсы на этой платформе, сертифицированные Университетом Остина Пея, в основном предназначены для начинающих, и они хорошо подходят для всех, кто только начинает свой путь в программировании. Есть курсы по программированию на Python и даже курс программирования для детей. Если вы хотите создать собственное приложение, то мы рекомендуем обратить внимание на Shaw Academy, так как платформа посвящена именно этому. Также предлагается помощь в создании web-сайтов с использованием HTML, CSS и JavaScript. Лучше всего то, что щедрый бесплатный пробный период продолжительностью четыре недели дает вам достаточно времени, чтобы опробовать курс, прежде чем решить хотите ли вы зарегистрироваться на него, выбрав один из нескольких различных планов оплаты.

6. MIT xPRO Professional Certificate in Coding

Один из лучших on-line курсов по программированию для распознавания

Цена: 6950 долларов.

Темы: разработка полного стека, web-приложения, API, разработка портфолио.

Бесплатная пробная версия: Нет.

Сайт: https://xpro.mit.edu

Плюсы:

признанная сертификация,

возможность сосредоточиться на разработке портфолио для потенциальных работодателей,

широкая учебная программа.

Минусы:

дорого,

фиксированный график с большой загруженностью.

Если вы хотите пройти аккредитованный курс программирования в уважаемом учебном заведении, то помните, что они не получат более широкого признания, чем MIT. Это on-line курс по кодированию с установленными датами начала и завершения, поэтому он не такой гибкий, как некоторые варианты в нашем обзоре, но он даст вам возможность вписать в свое резюме имя известного во всем мире вуза. Эти on-line курсы программирования организованы компанией Emeritus, которая обеспечивает реализацию части программы по подготовке к карьере в MIT. Доступны курсы на неполный рабочий день (от 15 до 20 часов в неделю) и есть курсы на полный рабочий день (от 35 до 45 часов в неделю), обеспечивающие получение профессионального сертификат. Курсы не дешевые: 6950 долларов за сертификат MERN и 9500 долларов США за профессиональный сертификат, но это разумная цена, учитывая, сколько может стоить реальный курс в Массачусетском Технологическом Институте.

7. Envato Tuts+

Бесплатные on-line курсы по программированию и многое другое

Цена: Бесплатно.

Темы: HTML5, JavaScript, PHP, WordPress, Adobe XD, разработка приложений.

Сайт: https://tutsplus.com

Плюсы:

вы сами решаете, как учиться,

широкий диапазон тем,

бесплатно.

Минусы:

платформа не сфокусирована на программировании.

Envato Tuts+ — это широкая учебная платформа, которая предлагает курсы по различным аспектам дизайна, от кодирования и web-дизайна до 3D и иллюстраций. Существуют тысячи бесплатных курсов, руководств и практических руководств. Несмотря на то, что Envato Tuts+ является фантастическим источником знаний о дизайне благодаря широкому спектру контента, в то же время это иногда затрудняет поиск интересующего вас курса, поскольку курсы варьируются от очень кратких вводных руководств до более продвинутых. Но если вы потратите время на поиск, то найдете множество бесплатных курсов по JavaScript, React, PHP, Laravel и многому другому.

8. Skillshare

Лучшие on-line курсы программирования для нишевых областей

Цена: от бесплатно, платный доступ от 32 долларов в месяц.

Темы: CSS, HTML, JavaScript, WordPress.

Бесплатная пробная версия: один месяц.

Сайт: https://www.skillshare.com

Плюсы:

преподают профессионалы отрасли,

возможность научиться создавать мобильные приложения,

некоторые курсы бесплатны.

Минусы:

платформа не сфокусирована на программировании,

месячная подписка.

Если вы ищете что-то более конкретное, то обратите внимание на Skillshare. Это сервис на основе подписки, который предлагает тысячи курсов по разным предметам. Многие из лучших курсов по программированию здесь преподают web-разработчики мирового уровня, такие как Рэйчел Эндрю (Rachel Andrew), Кристиан Хейлманн (Christian Heilmann) и Дженн Лукас (Jenn Lukas). К курсам прилагаются дополнительные материалы, созданные преподавателями, а также проекты, в которых вы можете применить полученные навыки. Существуют также приложения для iOS и Android, которые являются удобным вариантом для освоения курсов на ходу. Есть несколько бесплатных курсов. Вы также можете получить премиум-подписку бесплатно на месяц, но после этого будет взиматься ежемесячная плата в размере 32 долларов.

9. General Assembly

Лучшие on-line курсы по кодированию для «живого» обучения

Цена: от бесплатно.

Темы: HTML, CSS, JavaScript, Python, WordPress.

Бесплатная пробная версия: Нет.

Сайт: https://generalassemb.ly

Плюсы:

«живые» лекции,

доступны записи лекций,

некоторые курсы бесплатны.

Минусы:

проблема с часовыми поясами в случае живых лекций.

Предпочитаете участие в «живых» семинарах по программированию? В наши дни это может показаться аномальным, но General Assembly организует прямые трансляции курсов, начиная от «Intro to coding» и заканчивая «Python Programming Crash Course». Некоторые из них бесплатны, но большинство платные. Чтобы получить к ним доступ, вам нужно приобрести электронный билет, а затем подключиться к прямой трансляции, когда она начнется. Только помните о разнице часовых поясов! Для тех, кому не хватает мотивации учиться в своем собственном темпе, «живые» семинары предлагают хороший способ заставить себя начать это делать. Кроме того, запись в календаре означает, что у вас будет больше предпосылок, чтобы выделить время. Однако, если вы пропустите урок, то, как правило, сможете получить доступ к его записи позже.

10. Udacity

Лучшие on-line курсы по программированию для получения востребованных навыков

Цена: от бесплатно; программы Nano Degree от 399 долларов в месяц.

Темы: C++, Blockchain, React, Cloud DevOps, iOS, Android, Python, JavaScript.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://www.udacity.com

Плюсы:

четко определенные курсы,

некоторые курсы доступны бесплатно,

программы Nano Degree.

Минусы:

дорогие программы Nano Degree.

Платформа Udacity предлагает проверенные курсы по разным предметам, а также большой набор бесплатных курсов. Здесь также представлен ряд так называемых Nano Degree, которые охватывают востребованные навыки. Одна часть структуры, которую мы сочли очень полезной, заключается в том, что все курсы Udacity по программированию обобщаются перед тем, как вы приступите к изучению. Вам предлагается выбрать уровень сложности, важность курса, предварительные условия для его прохождения и создания проекта, который вы должны будете предоставить в конце обучения. Такой выбор позволяет на начальном этапе понять, чего ожидать.

11. Treehouse

Лучшие курсы программирования с элементами геймификации

Цена: от 25 долларов в месяц.

Темы: HTML, CSS, JavaScript, Ruby, JavaScript, Python, UI/UX.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://teamtreehouse.com

Плюсы:

геймификация для мотивации,

курсы проводятся под руководством профессионалов отрасли,

приложение для iPad.

Минусы:

короткая бесплатная пробная версия.

Treehouse стремится сделать обучение веселым. Вы учитесь на видеокурсах, которые регулярно обновляются с учетом изменений в отрасли, практикуете свои новые навыки с помощью викторин и заданий, зарабатывая значки, отражающие навыки, которыми вы уже овладели. Геймификация на этой платформе очень хорошо продумана и действительно может помочь в мотивации. Данная платформа также имеет одну из самых полных библиотек учебных материалов. Она не только предлагает большое разнообразие курсов по программированию и видеозаписи выступлений профессионалов отрасли, но и включает так называемые рабочие пространства, где в свободное время вы можете опробовать новые проекты.

12. Codecademy

Лучшие on-line курсы программирования с веселыми задачами

Цена: от бесплатно, Pro-аккаунт от 19,99 доллара в месяц.

Темы: HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://www.codecademy.com

Плюсы:

легко настраивается,

включает забавные задачи,

некоторые курсы бесплатно.

Минусы:

доступ к основным функциям требует наличия учетной записи.

Codecademy — еще один интересный проект. Это бесплатный источник курсов по программированию, который легко настроить и который позволяет вам ставить перед собой цели и выходить на навыки, которые вы хотите освоить. Они могут варьироваться от обычных вещей, таких как создание сайта-портфолио, до глупых и забавных, таких как анимация вашего имени или создание галактики CSS. Существует также платная Pro-версия, которая дает вам доступ к эксклюзивным викторинам, проектам и индивидуальным схемам обучения.

13. Mijingo

Лучшие on-line курсы по программированию для профессионалов, которым нужно быть в курсе последних событий

Цена: бесплатно.

Темы: Git, Craft, Soulver, Laravel, ExpressionEngine, Twig, сервисные API, web-разработка.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://mijingo.com

Плюсы:

возможность изучить новейшие методы программирования,

стенограммы и стартовые файлы,

бесплатно.

Минусы:

не для новичков.

Mijingo — это on-line платформа для обучения, которая содержит пошаговые видеоуроки как по web-дизайну, так и по программированию. Но имейте в виду, что курсы по программированию здесь не предназначены для начинающих. Они специально нацелены на то, чтобы помочь профессионалам быть в курсе последних событий. Курсы сосредоточены на таких темах, как Git, Craft, ExpressionEngine и Twig. Кроме того, вы можете выбрать урок по небольшому конкретному элементу из более широкой плоскости. Видео можно транслировать или загружать на любое устройство, чтобы смотреть на досуге. Курсы здесь построены последовательно и очень тщательно, а некоторые даже включают стенограммы, начальные файлы и ссылки на полезные ресурсы.

14. EDX

Получите доступ к курсам по программированию в Гарварде, MIT и других университетах

Цена: от бесплатно.

Темы: Python, интерфейсная web-разработка, разработка с полным стеком, Blockchain.

Бесплатная пробная версия: нет.

Сайт: https://www.edx.org

Плюсы:

лекции лучших университетов,

активное участие компаний,

много бесплатных курсов.

Минусы:

платная сертификация.

EDX объединяет курсы по программированию от ведущих университетов, таких как Массачусетский Технологический Институт, Технологический институт Джорджии, Калифорнийский университет в Беркли и Гарвард, а также от таких компаний, как IBM, Microsoft, W3C и Linux, позволяя вам проходить их в режиме on-line. Существует ряд бесплатных курсов по программированию, которые помогут вам начать работу или выбрать путь для дальнейшего обучения. Но чтобы получить подтвержденный сертификат по окончании курсов, нужно будет заплатить. Например, популярный Гарвардский курс «CS50 Introduction to Computer Science» доступен бесплатно, но получение сертификата обойдется в 199 долларов. Он включает в себя видеозаписи каждой лекции с дополнительными вспомогательными видеороликами для поддержки определенных концепций, а также задание для каждого раздела. Также есть достойная поддержка сообщества.

15. Sitepoint

Лучшие on-line курсы по программированию с четко обозначенной целью

Цена: от 9 долларов в месяц.

Темы: HTML, CSS, JavaScript, Python, WordPress, DevOps.

Бесплатная пробная версия: 14 дней.

Сайт: https://www.sitepoint.com

Плюсы:

четко определенные темы,

возможность учиться в собственном темпе,

отличные дополнительные материалы.

Минусы:

нет бесплатных курсов.

Sitepoint предлагает ряд путей, по которым можно следовать для получения определенных навыков программирования. Платформа предлагает четкое путешествие по определенной теме, такой как HTML и CSS, Angular или JavaScript. Вы проходите эти курсы в своем собственном темпе. Также Sitepoint предлагает ряд книг, курсов и видеороликов, которые дополнят ваше обучение.

16. Code a Cake

Лучшие on-line курсы программирования для детей

Цена: бесплатно.

Темы: базовое программирование.

Сайт: https://www.bt.com/codeacake

Плюсы:

курсы ориентированы на детей,

бесплатно,

развлечение и для взрослых.

Минусы:

только для новичков.

Если у вас есть дети в возрасте от 6 до 11 лет, которые интересуются программированием, то это прекрасный способ обучать их в режиме on-line таким образом, чтобы процесс проходил очень весело. На красочном сайте Code A Cake, созданном AnalogFolk, вы создаете пекарню с роботами, чтобы испечь торт, используя искусство программирования. Да, это звучит немного странно, но мы думаем, что это вполне реальный способ заинтересовать детей в приобретении базовых навыков программирования. Кстати, родители тоже могут здесь кое-чему научиться.