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29 октября, 2022
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Nar продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения

Nar

27 сентября, мобильный оператор Nar, принял участие в мероприятии «День ООН», посвященному 30-летию партнерства ООН и Азербайджана. Выступая со вступительной речью, координатор-резидент ООН Владанка Андреева и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отметили важность партнерства между ООН и Азербайджаном для достижения целей устойчивого развития.

Гуннар Панке, генеральный директор мобильного оператора Nar, был среди гостей мероприятия, в котором приняли участие более 200 государственных деятелей, депутатов парламента, представителей дипломатического корпуса, а также представителей гражданского общества и СМИ. Следует отметить, что с мая 2022 года Nar является частью Глобального соглашения ООН, объединяющего социально ответственный бизнес мира. Это соглашение позволяет компаниям более систематически реализовывать свои глобальные инициативы в области устойчивого развития и добиваться прозрачности благодаря устойчивой отчетности. Мобильный оператор Nar всегда выражает приверженность обществу своими проектами, имеющими важное социальное значение для страны.

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