Lenovo XiaoXin 100 – smart-проектор с процессором Huawei и поддержкой HDR10

Компания Lenovo выпустила портативный проектор Xiaoxin 100 Smart Projector. Устройство оснащено высокоточным CMOS-модулем с шестиосевым гироскопом. В основе проектора лежит четырехядерный процессор Huawei HiSilicon His 352, объем оперативной памяти DDR4 составляет 2 Gb, накопителя – 16 Gb.

Xiaoxin 100 Smart Projector поддерживает автоматическую фокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, а также обеспечивает проекцию изображения с разрешением Full HD и HDR10. Максимальная яркость достигает 700 люмен. Есть защита глаз от вредного синего света.

В оснащение новинки входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, DSP, Dolby Audio, два динамика мощностью по 5 Вт, интерфейсы HDMI и USB 2.0. Уровень шума во время работы устройства не превышает 30 дБ. Проектор работает под управлением ОС ZUI Zhitou. Срок службы достигает 30 тыс. часов.

Цена Lenovo Xiaoxin 100 Smart Projector в период предзаказа составляет 165 долларов, в продаже устройство появится за 205 долларов.

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