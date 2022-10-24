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24 октября, 2022
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DeviceTotal для устранения рисков атаки и управления рисками критических устройств

DeviceTotal

Устройства ICS и OT лежат в основе организаций, обеспечивая критически важную инфраструктуру для операций. Защита этих ценных активов имеет решающее значение. DeviceTotal использует уникальную и эксклюзивную базу данных, содержащую информацию об уязвимостях для широкого спектра устройств и приложений, включая ICS (Автоматизированная система управления), OT (Операционные технологии) и IoT (Интернет вещей).

Используя информацию об инвентаризации из решения по управлению активами DeviceTotal получает понимание взаимосвязи устройств. Эти устройства оцениваются на наличие уязвимостей на основе автоматизированной тщательной инвентаризации их программного и аппаратного обеспечения. Обнаруженная информация сопоставляется с базой данных DeviceTotal для определения риска для устройства. Это имеет приоритет для бизнес-потребностей и не только для оценки уязвимости, поскольку оно учитывает полный контекст уязвимостей с отношениями между устройствами.

Подход DeviceTotal предоставляет необходимую информацию для определения важных уязвимостей, эффективного определения приоритетов усилий и максимально эффективного использования ограниченных ресурсов команды.

DeviceTotal

Как это работает

  • Анализ. Проанализируйте поверхность атаки и риски для каждого подключенного устройства в сети, определив все известные уязвимости и потенциальные zero-day.
  • Расчет. Выявляйте риски устройств и сети, а также всю природу поверхности атаки в контексте вашей организации.
  • Рекомендации. Получите доступ к четкой аналитической информации — рекомендациям по безопасности, включая рекомендованные обновления программного обеспечения и исправления.
  • Контроль. Расставляйте приоритеты в ответах на основе бизнес-контекста организации, сайта или устройства, риска, воздействия и т.д., а также отслеживайте результативность своих действий.

Автоматизированная защита

В отличие от других решений, которые ждут, пока не произойдет нарушение, платформа DeviceTotal является единственным решением, позволяющим предотвращать атаки или нарушения сразу после того, как уязвимость описана командой IT-безопасности. Уникальная база данных и решение DeviceTotal позволяют специалистам по безопасности снизить риски и возможность их использования, предоставляя рекомендации по безопасности для устранения слабых мест. Эти уникальные данные обновляются ежедневно!

Получить более подробную информацию о решениях DeviceTotal вы можете в компании V-erticalas Distribution of software:
пр-т Ходжалы, 37, Demirchi Towers, 23-й этаж.
Телефон: +994 50 800 93 80.
[email protected]  |  v-erticalas.com

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