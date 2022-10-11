IDC: мировые поставки ПК упали на 15% в третьем квартале

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет по глобальному рынку персональных компьютеров за третий квартал 2022 года.

За минувший квартал, с июля по сентябрь включительно, мировые поставки традиционных ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, сократились на 15% по сравнению с результатом за аналогичный период 2021 года. Отмечается, что сокращение числа поставок связано со снижением спроса и нарушением работы логистических цепочек.

Лидером по итогам отчетного периода стала Lenovo, отгрузившая 16,8 млн. единиц. Доля бренда на рынке составила 22,7%. Поставки компании сократились на 16,1% в годовом исчислении.

Второе место занимает HP с показателями 12,7 млн. и 17,1% соответственно. У компании в третьем квартале поставки настольных и мобильных компьютеров упали сильнее всего — сразу на 27,8%. На третьей позиции находится Dell — 11,9 млн. и 16,1% соответственно. Поставки компьютеров упали на 21,2%.

На четвертой строчке располагается Apple — единственная компания, которая продемонстрировала рост продаж на целых 40,2%. Ее результаты составляют 10,0 млн. и 13,5% соответственно. Замыкает пятерку ASUS – 5,5 млн. и 7,5% соответственно.

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