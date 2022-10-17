Состоялось открытие офиса Techpro DC в Грузии

11 октября 2022 года в Тбилиси состоялась официальная церемония открытия в Грузии офиса Techpro DC, одного из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии. Мероприятие с участием грузинских партнеров и представителей вендоров прошло в торжественной обстановке в отеле Biltmore.

«Этот шаг стал частью нашей стратегии по расширению присутствия на рынках региона, а также развития бизнес-отношений с технологическими партнерами. Партнерам Techpro DC в Грузии будет интересен ассортимент представленных в нашем портфолио продуктов, предназначенных как для корпоративных поставок, так и розничного канала», — отметила в приветственной речи директор Techpro DC Нигяр Гасанова.

Официальная часть мероприятия продолжилась выступлением территориального менеджера Techpro DC Руслана Анискина, который познакомил собравшихся с возможностями и компетенциями, которыми на сегодняшний день обладает региональный Value Added IT Distributor. «Грузия — это страна, которая отличается своей развитой финансовой системой, благоприятной бизнес-средой, а также активно работает в сфере цифровизации экономики. С выходом на рынок Грузии мы готовы предоставить партнерам в этой стране свои знания, сервисы, логистику и инфраструктуру для успешной совместной работы. Вендоры, являющиеся многолетними партнерами Techpro DC, активно развивают свою деятельность в странах региона, поэтому появление в Грузии еще одного сильного дистрибьюторского канала положительно скажется на динамике рынка», — подчеркнул Р.Анискин.

Продолжило серию презентаций вендоров выступление представителя компании EATON Керима Челика (Kerim Chelik). В рамках сотрудничества компания Techpro DC осуществляет поставки продукции EATON для проектной деятельности, в том числе для серверных и инфраструктурных решений, при построении систем офисной телефонии, технических средств безопасности, а также для поддержки клиентского оборудования. Продуктовый портфель Techpro DC включает все решения EATON, в число которых входят одно- и трехфазные источники бесперебойного питания, модули распределения нагрузки, системы управления электропитанием, стойки и монтажные шкафы, а также широкий ассортимент сетевых фильтров.

Технический специалист компании Lenovo Артем Зыбин рассказал об инновациях, которые этот всемирно известный вендор сегодня предоставляет для построения современных дата-центров. В частности, было отмечено, что Lenovo имеет самую низкую совокупную стоимость владения благодаря системам X6, обеспечивающим снижение затрат на SAP HANA до 31% в течение трех лет. Компания является самым быстрорастущим поставщиком высокопроизводительных компьютеров TOP 500 в мире и занимает первое место по количеству самых быстрых систем. Также докладчик подчеркнул, что открытие в этом году завода Lenovo в Венгрии, который занимается производством серверов, систем хранения и высокопроизводительных рабочих станций, положительно скажется на сроках отгрузки и поставки заказанного партнерами оборудования.

Выступление Мансура Сеидзаде, менеджера по работе с региональными каналами компании Fortinet, началось с представления команды, дислоцирующейся в Баку. М.Сеидзаде и региональный системный инженер-консультант Fortinet Яшар Мамедов рассказали о том, что компания Fortinet разрабатывает и продает как аппаратные решения, так и широкий спектр взаимосвязанных программных продуктов и услуг, позволяющих повысить эффективность и скорость реагирования на известные и неизвестные угрозы. Отдельное место в портфолио этого вендора занимает платформа Fortinet Security Fabric, работающая на базе единой, постоянно обновляемой операционной системы FortiOS и системы управления, обеспечивающей широкую видимость, удобную интеграцию и взаимодействие между важнейшими элементами системы безопасности, а также детальный контроль и автоматизацию.

Завершило официальную часть мероприятия выступление Александр Тварадзе, менеджер компании Fudo Security по развитию бизнеса в Азербайджане, Грузии и Турции. Во время этой презентации отдельное внимание было уделено высочайшему уровню безопасности решения Fudo PAM за счет улучшенных функций защиты IТ-инфраструктуры, поддерживающих принципы нулевого доверия. «Мы продолжаем наблюдать за атаками, направленные на важнейшие объекты инфраструктуры и организации по всему миру, — отметил А.Тварадзе. — Злоупотребление привилегированным доступом и взломанные учетные записи по-прежнему остаются самыми актуальными проблемами информационной безопасности. Поэтому крайне важно, чтобы IТ-руководители продолжили внедрение принципов нулевого доверия в систему безопасности сети».

Шоу-программа и ужин, организованные в этот же вечер, позволила гостям мероприятия наладить более тесные контакты и обменяться мнениями о представленных продуктах и решениях. А состоявшийся на следующий день ужин в ресторане прошел в более неформальной и дружеской атмосфере и завершился групповой фотографией.