«Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-шпионами в мире

По данным «Лаборатории Касперского», в январе — сентябре 2022 года в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Эти программы собирают личные данные пользователя без его согласия и передают их злоумышленникам. Они могут получать доступ к переписке в социальных сетях и мессенджерах, перехватывать и анализировать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана. И это далеко не полный перечень их возможного функционала. Зловреды используют и для слежки за рядовыми пользователями, и в рамках сложных целевых атак на компании.

Самостоятельно определить, что на устройстве установлено шпионское ПО, крайне сложно. Среди косвенных признаков — быстрая разрядка батареи или расход большого объёма трафика. Однако, чтобы убедиться, что на смартфоне работает шпионское ПО, следует использовать защитное решение или обратиться к специалистам.

«Для сбора данных о человеке злоумышленники и недоброжелатели могут применять шпионское или сталкерское ПО. Последние представляют собой коммерческие программы для слежки. Обычно их используют те, кто близко знаком с жертвой — для установки такого софта нужен непосредственный доступ к смартфону», — поясняет Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой слежки, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: