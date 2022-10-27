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27 октября, 2022
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Alphabet объявил финансовые итоги за третий квартал 2022 года

Alphabet

Alphabet (материнская компания Google) отчиталась за третий квартал 2022 года. Выручка составила 69,092 млрд. долларов, что на 6% больше относительно аналогичного периода предыдущего года. За отчетный квартал компания получила прибыль в размере 13,91 млрд. долларов.

В отчете отмечается, что компания недавно пережила «лучшую неделю продаж в истории Pixel» после того, как представила смартфоны Pixel 7 и 7 Pro вместе с Pixel Watch.

Рекламный бизнес принес Alphabet в третьем квартале 54,482 млрд. долларов. Выручка от облачных продуктов составила 6,868 млрд. долларов, от сервисов — 6,895 млрд. долларов. Доход в позиции «другие направления» — 209 млн. долларов.

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