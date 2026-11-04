В PS Store началась «Черная пятница»: скидки до 75% на хиты для PS4 и PS5

Компания Sony запустила одну из самых ожидаемых распродаж года в цифровом магазине PS Store. В этот раз акция в честь «Черной пятницы» началась раньше обычного — 4 ноября 2026 года. Владельцев консолей PlayStation 4, PlayStation 5 и гарнитур PS VR2 ждут выгодные предложения на тысячи позиций, включая полноценные игры, крупные дополнения и DLC.
Размер скидок на популярные тайтлы достигает 75%, но точная стоимость традиционно зависит от региона аккаунта пользователя. На старые хиты, инди-игры или прошлые издания скидки превышают этот порог, например, на The Quarry (Deluxe Edition) или Tomb Raider Trilogy скидки доходят до 90%.
Распродажа продлится почти целый месяц и завершится 30 ноября. Однако пользователям стоит внимательно следить за таймерами в магазине, так как акция разделена на несколько этапов. Первая волна стартовала 4 ноября — часть предложений (особенно на расширенные издания) будет активна только до 20 ноября. 16 ноября Sony проведет обновление ассортимента, добавив в список новые игры и скорректировав текущие скидки.
Среди наиболее интересных позиций стартового списка выделяются:
- Marvel’s Wolverine (Digital Deluxe Edition) — 23%;
- God of War Ragnarök — 50%;
- Astro Bot — 29%;
- Death Stranding 2: On the Beach — 38%;
- Silent Hill 2/Silent Hill f — 72%;
- Silent Hill: Townfall — 20%;
- 007 First Light (Deluxe Edition) — 50%;
- Control Ultimate Edition — 85%;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 80%.
Ознакомиться со всеми скидками можно через интерфейс консоли в разделе «Специальные предложения» или на официальной странице PlayStation Store.