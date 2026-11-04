В PS Store началась «Черная пятница»: скидки до 75% на хиты для PS4 и PS5

Компания Sony запустила одну из самых ожидаемых распродаж года в цифровом магазине PS Store. В этот раз акция в честь «Черной пятницы» началась раньше обычного — 4 ноября 2026 года. Владельцев консолей PlayStation 4, PlayStation 5 и гарнитур PS VR2 ждут выгодные предложения на тысячи позиций, включая полноценные игры, крупные дополнения и DLC.

Размер скидок на популярные тайтлы достигает 75%, но точная стоимость традиционно зависит от региона аккаунта пользователя. На старые хиты, инди-игры или прошлые издания скидки превышают этот порог, например, на The Quarry (Deluxe Edition) или Tomb Raider Trilogy скидки доходят до 90%.

Распродажа продлится почти целый месяц и завершится 30 ноября. Однако пользователям стоит внимательно следить за таймерами в магазине, так как акция разделена на несколько этапов. Первая волна стартовала 4 ноября — часть предложений (особенно на расширенные издания) будет активна только до 20 ноября. 16 ноября Sony проведет обновление ассортимента, добавив в список новые игры и скорректировав текущие скидки.

Среди наиболее интересных позиций стартового списка выделяются:

Marvel’s Wolverine (Digital Deluxe Edition) — 23%;

God of War Ragnarök — 50%;

Astro Bot — 29%;

Death Stranding 2: On the Beach — 38%;

Silent Hill 2/Silent Hill f — 72%;

Silent Hill: Townfall — 20%;

007 First Light (Deluxe Edition) — 50%;

Control Ultimate Edition — 85%;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 80%.

Ознакомиться со всеми скидками можно через интерфейс консоли в разделе «Специальные предложения» или на официальной странице PlayStation Store.