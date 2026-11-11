SpaceX представил компактный спутниковый терминал Starlink Mini 2 со съемным аккумулятором и Wi-Fi 6

Компания SpaceX представила Starlink Mini 2 — второе поколение портативного терминала для подключения к спутниковому интернету Starlink. Ключевым нововведением стал внешний аккумулятор емкостью 71 Втч с быстросъемным креплением, который обеспечивает до 4,5 часа автономной работы. Вместе с этим инженеры обновили встроенный маршрутизатор — на смену устаревшему стандарту Wi-Fi 5 пришёл более быстрый Wi-Fi 6.

Сама батарея весит 490 гр, получила светодиодные индикаторы заряда и поддерживает зарядку через порт USB-C мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят сетевой адаптер на 60 Вт и трехметровый кабель USB-C. Еще одним заметным изменением в эргономике стала физическая кнопка питания, которая заменила прежнюю схему с автоматическим запуском при подаче энергии. Габариты терминала теперь составляют 314 × 263 × 23,1 мм: устройство получилось немного шире предшественника, но при этом стало почти на 13 мм тоньше. Общий вес комплекта вместе с батареей и подставкой достигает 1,6 кг.

Помимо автономности, новинка получила более надежную защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, угол обзора 55° и расширенную зону покрытия Wi-Fi — до 167 м². Для удобной установки в полевых условиях предусмотрены складная подставка и стандартное резьбовое крепление 1/4 дюйма под обычный штатив. В итоге Mini 2 стал гораздо практичнее для работы вдали от розеток, хотя за встроенную автономность пришлось заплатить возросшей массой.

На рынке США предзаказы на Starlink Mini 2 уже открыты, но пока новинка доступна только избранным клиентам по специальным приглашениям. Терминал оценили в $250 — это примерно на $100 дороже первого поколения с учетом актуальных скидок. Запасной аккумулятор обойдется ещё в $50. В будущем SpaceX обещает расширить список стран, где можно будет купить устройство. Для выхода в сеть портативному терминалу по-прежнему необходим тарифный план Starlink Roam. Примечательно, что одновременно с анонсом Mini 2 компания запустила скидку на ежемесячную абонентскую плату для этого тарифа.