Apple hər il keçirdiyi App Store Awards mükafatının 2026-cı il üzrə finalçılarının siyahısını açıqlayıb. Mükafat uğrunda şirkətin ekosisteminə daxil olan müxtəlif platformalar üçün hazırlanmış ən yaxşı tətbiq və oyunlar mübarizə aparır. Bu il 13 kateqoriya üzrə seçilən layihələr arasında həm məşhur, həm də az tanınan tətbiqlər var.
iPhone üçün ilin tətbiqi:
- ElevenReader
- (Not Boring) Camera
- Raylie
iPhone üçün ilin oyunu:
- BALL x PIT
- DAVE THE DIVER
- Gambonanza
iPad üçün ilin tətbiqi:
- Cosmos
- Kiddopia
- Mockup
iPad üçün ilin oyunu:
- Aniimo
- Arknights: Endfield
- Where Winds Meet
Mac üçün ilin tətbiqi:
- Paste
- Things 3
- Ulysses
Mac üçün ilin oyunu:
- Big Walk
- Blue Prince
- Crimson Desert
Apple Arcade-də ilin oyunu:
- Perchang World
- PowerWash Simulator
- Pusheen’s Place
Apple Vision Pro üçün ilin tətbiqi:
- Adobe Premiere
- MLB
- Museas
Apple Vision Pro üçün ilin oyunu:
- Cueva de las Manos
- Ping Pong Club
- Spatial Ops
Apple Watch üçün ilin tətbiqi:
- Bevel
- Moonlitt
- StressWatch
Apple TV üçün ilin tətbiqi:
- Case Solved: The London Files
- Letterboxd
- Pocket Casts
Ən böyük mədəni təsirə malik tətbiqlər:
- Brilliant
- chilli
- Hearing Buddy
- Karrot
- setlog
- Unedo
Ən böyük mədəni təsirə malik oyunlar:
- and Roger
- Consume Me
- PancitoMerge
- Sago Mini Jinja’s Garden
- Spilled!
- Tiny Bookshop
App Store Awards 2026 mükafatının qalibləri bu ilin sonuna qədər elan olunacaq.