Компания OpenAI представила две новые флагманские нейросети — GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol, сделав ставку на рост точности и резкое снижение затрат на вычисления.

Флагманская GPT-6.2 Astra создана для сложных научных исследований, инженерии и работы с профессиональными документами. В тесте Agents’ Last Exam она обошла предыдущую GPT-6 Astra на 5,2% при расходах более чем в три раза ниже, а конкурента Claude Fable 5.2 опередила на 5,5%, оказавшись в 20 раз дешевле. Модель также заняла первое место в научных бенчмарках Terminal-Bench-Science 0.1 (прирост 9% и экономия трети бюджета) и Vals, подтвердив умение анализировать реальные биологические данные и управлять исследованиями из командной строки.

Заметно выросло и качество прикладных задач: Astra генерирует финансовые таблицы, юридические бумаги и презентации без лишней «воды», строго следуя заданным шаблонам и отраслевым стандартам (рост на 6,2% в тесте GDPval v2 при сокращении выходных токенов на 22%).

В программировании и 3D-моделировании нейросеть способна проектировать сложные узлы: так, она смоделировала на Python динамику подвески автомобиля на горной дороге, анимировала ее в Blender и подготовила полные чертежи со списком деталей для сборки радиоуправляемой машинки. В рейтинге AA-3D модель набрала 1318 баллов Elo, обойдя Claude Fable 5.2 (1271 балл) и GPT-6.2 Sol (1259 баллов), а также показала высокий уровень в создании веб-дизайна, игр и цифровых двойников.

Вторая модель GPT-6.2 Sol позиционируется как универсальный помощник для повседневных и рабочих процессов, который сами сотрудники OpenAI используют в качестве базовой модели. Поддерживая многоэтапные агентские сценарии, Sol пишет естественно и тратит меньше лимитов внутри подписки. При этом в тесте программирования FrontierCode 2.0 она уступает старшей версии Astra менее 0,5%, но обходится примерно в пять раз дешевле, а в решении бытовых задач превосходит прошлую GPT-6 Astra в семь раз.

Вместе с ростом возможностей OpenAI усилила меры безопасности. Обе модели достигли «критического» уровня рисков в кибербезопасности и «высокого» в биологии и химии, а GPT-6.2 Astra стала первой публичной системой компании с «высоким» уровнем по критерию AI Self-improvement (способность ускорять разработку нового ИИ). Из-за этого разработчики расширили мониторинг и ужесточили фильтры для опасных запросов.

Обе нейросети уже доступны подписчикам ChatGPT Plus, Pro, Enterprise и Edu (включая сервисы ChatGPT Work и Codex), а также по API: использование Astra стоит $8 за миллион входных токенов ($0,40 за кэшированные) и $40 за миллион выходных, тогда как для Sol сохранились прежние расценки — $2, $0,10 и $10 соответственно.