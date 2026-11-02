NETTY 2026 объявляет о старте приёма заявок

2 ноября открывается приём заявок на 21-ю Национальную Интернет-Премию Азербайджана NETTY 2026. Представить сайты, приложения и проекты в социальных сетях можно до 23 ноября на сайте www.netty.az.

NETTY знакомит аудиторию с идеями и командами, стоящими за цифровыми проектами, привлекает внимание к полезным инициативам и отмечает работы, которые вносят вклад в цифровое развитие Азербайджана. К участию приглашаются как известные платформы, так и новые проекты.

Учреждённая в 2004 году премия NETTY отмечает проекты, способствующие развитию цифровой среды Азербайджана, и достижения в сфере информационных технологий. В 2026 году конкурс проводится в 21-й раз.

К участию принимаются цифровые проекты, связанные с Азербайджаном и соответствующие правилам конкурса. Подать заявку могут организации, команды и независимые авторы. Каждый проект регистрируется в одной номинации, соответствующей его основному назначению. Сайты, приложения и проекты в социальных сетях оцениваются отдельно.

Регистрация для участников NETTY 2026 бесплатная. Регистрационный взнос покрывает партнёр конкурса MSolution | Chewick.

Семь основных номинаций

Электронное государство и цифровизация

• Цифровая экономика, бизнес и финтех

• Технологические инновации и искусственный интеллект

• Наука, образование и цифровая грамотность

• Медиа, культура и цифровой контент

• Здравоохранение, спорт, образ жизни и туризм

• Общество, инклюзивность и устойчивое развитие

Отбор и оценка проектов

Приём заявок проходит со 2 по 23 ноября 2026 года. С 24 ноября по 4 декабря состоится голосование Экспертного совета и интернет-пользователей. Экспертный совет определит по три номинанта в каждой категории основных номинаций, а интернет-пользователи — трёх номинантов в отдельной номинации «Выбор Виртуального жюри».

С 5 по 15 декабря Академия NETTY выберет победителей из числа номинантов. Проекты оцениваются по трём основным критериям: идея, содержание и исполнение.

Официальное объявление победителей и церемония награждения запланированы на период с 16 по 18 декабря. Номинанты получают дипломы, победители — награду NETTY.

Партнёры NETTY 2026

Официальные партнёры: AZINTELECOM, Bolt for Business

Партнёры: MSolution | Chewick, Ultra, SmartHost, Savalan, Renley, Online.az.

Информационные партнёры: информационное агентство Report, InfoCity, Technote.az, газета «Каспий», Oxu.az, Baku.ws, Baku.TV, Media.az, Объединение фотографов Азербайджана, AutoLife.az, Sapunov Online, Banks.az.

Заявка на участие и подробная информация: https://www.netty.az/az/registration

Сотрудничество и дополнительные вопросы: [email protected]