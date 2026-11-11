Тысяча ИИ-агентов и новая ОС: на что способны новые нейросети Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2 от Anthropic

Компания Anthropic представила Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2 — обновленные версии своих флагманских ИИ-моделей, ориентированных на решение наиболее сложных технических и научных задач. По данным разработчика, новинки генерируют ответы до 30% быстрее предыдущего поколения Fable 5.1 и Mythos 5.1, значительно лучше справляются с программированием, логическим рассуждением и анализом визуальной информации, а также обходятся пользователям на 20% дешевле. По результатам большинства тестов новые модели уверенно превосходят Claude Opus 5.5, хотя для повседневной рутины компания по-прежнему советует начинать именно с Opus, оставляя линейку 5.2 для масштабных и длительных проектов.

Обе новинки построены на единой базовой архитектуре, но принципиально различаются уровнем защитных механизмов и правилами доступа. Версия Claude Fable 5.2 предназначена для широкой аудитории и оснащена строгими ограничениями для запросов в сфере кибербезопасности и биологии. В свою очередь, Claude Mythos 5.2 имеет более гибкие фильтры и доступна исключительно организациям, прошедшим специальную проверку Anthropic через программы Cyber Verification и Life Sciences Verification. Разделение продиктовано высокими возможностями системы: в тесте на поиск уязвимостей CVE Rediscovery новая Mythos 5.2 обнаружила на 10,2% больше уязвимостей, чем Opus 5.5, и на 14,4% больше, чем предшественница Mythos 5.1, хотя по итогам собственных внутренних оценок компании результаты оказались примерно сопоставимы с Opus 5.5.

В области разработки программного обеспечения Fable 5.2 продемонстрировала способность самостоятельно координировать масштабные инженерные проекты. В ходе одного из экспериментов модель, управляя командой из более чем тысячи ИИ-агентов, за восемь дней с нуля написала работающую операционную систему с собственным ядром, драйверами, файловым хранилищем, оконным интерфейсом и установщиком. В другом испытании тысячи агентов за 30 часов и почти без участия человека формализовала доказательство последней теоремы Ферма на языке Lean. Помимо работы с кодом, нейросеть успешно справилась с инженерным проектированием, самостоятельно разработав три электронных устройства: домашнего голосового помощника, USB-спикерфон и портативного виртуального питомца.

Кроме того, значительный прогресс зафиксирован и в фундаментальных научных дисциплинах. Так, Fable 5.2 помогла исследователям решить две открытые задачи теоретической физики, связанные с черными дырами и квантовой гравитацией, а также показала существенный рывок в управлении физическими роботами. Тем временем специализированная Mythos 5.2 разработала новый метод прогнозирования структуры белковых оболочек аденоассоциированных вирусов, применяемых при доставке генной терапии, и смогла безошибочно смоделировать 28 структур из 34 попыток.

При возросшей мощности разработчикам удалось сократить количество необоснованных срабатываний защитных механизмов примерно на 55% по сравнению с прошлым поколением, сделав взаимодействие с нейросетью более предсказуемым. Модель Claude Fable 5.2 уже доступна широкому кругу пользователей через веб-интерфейс Claude, фирменный API, а также облачные платформы Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Использование обойдётся в $8 за млн. входных и $40 за млн. выходных токенов, тогда как ускоренный режим Fast Mode, повышающий скорость генерации до 2,5 раза, будет стоить вдвое дороже. Доступ к Mythos 5.2 открывается только после верификации организации и одобрения заявки со стороны Anthropic.