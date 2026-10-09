Azercell выступит эксклюзивным партнером «Gamesummit» и «OMNI AI Summit»

10 октября в Баку при эксклюзивном партнерстве Azercell пройдут «Gamesummit» и «OMNI AI Summit». Мероприятия соберут представителей ведущих мировых технологических компаний, экспертов и специалистов в области игровой индустрии и искусственного интеллекта. Среди участников — представители Google, Xsolla, Microsoft/Xbox, BytePlus, Wonderful AI и других международных компаний. На саммитах будут обсуждаться ключевые тенденции технологической индустрии, новые решения и перспективные направления ее дальнейшего развития.

Программа мероприятий включает выступления, панельные дискуссии и тематические сессии. «Gamesummit» будет посвящен глобальным тенденциям индустрии, новым бизнес-моделям и перспективам развития игровой экосистемы. На «OMNI AI Summit» участники обсудят развитие искусственного интеллекта, его применение в бизнесе и возможности, которые он открывает для различных отраслей экономики.

Участие Azercell в качестве эксклюзивного партнера отражает такие стратегические приоритеты компании, как развитие портфеля цифровых продуктов и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.

На мероприятии компания представит «Игровой портал», недавно запущенный в мобильном приложении «Azercell». Сервис предлагает пользователям игры, турниры и викторины, расширяя выбор цифровых развлечений. На стенде Azercell посетители смогут ознакомиться с возможностями «Игрового портала», протестировать игры и принять участие в турнирах. Компания намерена развивать игровые сервисы, предлагая пользователям новые интерактивные форматы с учетом их интересов и предпочтений.

Искусственный интеллект является еще одним ключевым направлением технологической трансформации Azercell. Компания применяет ИИ в клиентском обслуживании, управлении сетью, кибербезопасности и внутренних бизнес-процессах.

Поддерживая «Gamesummit» и «OMNI AI Summit», Azercell содействует обмену знаниями и опытом, практическому внедрению передовых технологий и развитию цифровой экосистемы Азербайджана.