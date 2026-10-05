Представлен Honor Pad X7b — бюджетный планшет в металлическом корпусе с автономностью до 21 часа

Компания Honor представила на глобальном рынке новый бюджетный планшет Pad X7b. Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе толщиной 8,48 мм и весит 447 гр. Планшет оснащен 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2052х1152 пикселей, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью 500 нит. Матрица обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB. Экран занимает около 81% площади передней панели. Для защиты зрения предусмотрены программный фильтр синего света, технология Dynamic Dimming и специальный режим чтения eBook Mode. Есть детский режим с отдельным развлекательным пространством и четырехуровневым родительским контролем.

За производительность планшета отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 685. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb с возможностью виртуального расширения еще на 4 Gb за счет встроенного накопителя емкостью до 128 Gb. Хранилище также можно увеличить с помощью карт microSD емкостью до 2 Tb.

Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, согласно данным Honor, обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео или до 21 часа чтения электронных книг. В режиме ожидания устройство способно проработать до 82 дней.

Honor Pad X7b уже появился на глобальном сайте производителя, но пока что официально продается только в Саудовской Аравии. Базовая версия стоит $135, цена версии с LTE и 128 Gb флеш-памяти составляет $185.