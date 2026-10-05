Итоги третьего дня AI & Digital Bridge 2026

3 октября в Астане завершился международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026. Заключительный день объединил технологическую выставку, сессии о человеческом капитале и креативных индустриях, подписание меморандумов, а также финал Astana Hub Battle и церемонию награждения победителей премии AI & Digital Bridge Awards 2026.

Ключевое позиционирование форума в этом году – Kazakhstan is the Eurasian AI Hub, отражающее курс страны на развитие собственной технологической экосистемы, привлечение международной экспертизы и инвестиций, подготовку специалистов и создание условий для роста AI-компаний.

AI & Digital Bridge 2026 проходил с 1 по 3 октября в МВЦ EXPO в Астане. В форуме приняли участие представители государственных органов, международных технологических компаний, инвесторы, стартапы, университеты и исследовательские центры. Участники обсудили вопросы развития искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Одним из ключевых событий заключительного дня стало пленарное заседание с участием Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

В ходе выступления он отметил важность дальнейшего масштабирования уже доказавших свою эффективность технологий.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на открытии данного форума подчеркнул, что развитие новых технологий стало неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи. В Казахстане уже создана вся необходимая правовая основа для массового внедрения ИИ. Опережающими темпами развивается цифровая инфраструктура. В активной фазе строительства находится мегапроект «Долина ЦОДов» – крупнейший в Центральной Азии кампус с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. ЦОДы станут фундаментом для развития искусственного интеллекта, облачных сервисов, научных исследований и новых цифровых производств. Мы открыты для сотрудничества с глобальными технологическими компаниями», — отметил Олжас Бектенов.

В пленарном заседании форума также выступили президент DREAM Себастьян Курц, CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатель Crimson Education Джейми Битон и CEO Higgsfield AI Александр Машрабов.

Заключительный день форума объединил деловую программу, посвящённую развитию человеческого капитала, искусственному интеллекту в образовании, технологическому предпринимательству, глобальному масштабированию стартапов и применению AI в креативных индустриях.

Одной из ключевых сессий третьего дня стала «AI-Sana как драйвер трансформации: от компетенций к AI-продуктам». Модератором выступил сооснователь и генеральный директор MOST Holding Павел Коктышев. В дискуссии приняли участие помощник Президента Республики Казахстан Куанышбек Есекеев, партнёр Alpha Intelligence Capital и партнёр-основатель Mariton Partners Nhi Le, заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев и председатель правления – ректор Казахского национального женского педагогического университета Бейбиткуль Каримова.

Роли нового поколения ученых, инженеров и технологических предпринимателей в формировании экономики будущего была посвящена сессия Talent Economy 2035: «Кто будет создавать новые индустрии?». В дискуссии приняли участие директор по развитию TUMO Center for Creative Technologies Pegor Papazian, генеральный менеджер и CFO Firebird в Казахстане Анна Фокина и сооснователь и генеральный директор Higgsfield AI Алекс Машрабов.

Международному масштабированию технологических компаний была посвящена сессия How can AI startups from Central Eurasia move from local validation to global enterprise growth? Модератором выступил основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев. В дискуссии приняли участие вице-президент по венчурной экосистеме Draper University Chris Joannou, генеральный директор Alchemist Accelerator Ian Bergman, сооснователь и председатель правления Armeta Санжар Рахметжанов, основатель и генеральный директор Cybernet AI Иван Белохвостиков и руководитель по развитию бизнеса и партнёрствам StartX Darsh Singh Mann.

Отдельный блок третьего дня был посвящен применению искусственного интеллекта в кино и творчестве.

Участники сессии The Future of Live: музыка, концерты и AI обсудили синтез музыки, концертных форматов и искусственного интеллекта, рассматривая AI не как замену человеку, а как инструмент и креативного партнера. Модератором выступил продюсер и генеральный директор группы компаний Green Case Group Азат Абыкен. Спикерами сессии были директор TV+ Kazakhtelecom Сандугаш Рахимжанова, генеральный продюсер Pantograph и The Spirit of Tengri Константин Головин, участник группы Ninety One, основатель креативного агентства ArtJaq, продюсер и автор песен Дулат Мухамедкалиев, а также CPO Freedom Music Айдын Айдынгали.

На сессии AAIFF – The Future of AI Filmmaking участники обсудили возможности AI и традиционного подхода к созданию фильмов, а также их преимущества и особенности. Модератором выступил сооснователь и креативный директор AAIFF Foundation Айзат Кусаинов. Среди спикеров – декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ping Ma, основатель и председатель AAIFF Foundation Алмас Жали, бывший министр культуры Франции и бывший генеральный директор ЮНЕСКО Audrey Azoulay и финалист AAIFF, AI-креатор и режиссер Robert Gaudette.

Одним из заметных событий AI & Digital Bridge 2026 стал Astana AI Film Festival – первый международный конкурс фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. На конкурс поступило более 8 тысяч заявок из 125 стран мира. Свои работы представили участники из США, Индии, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Индонезии, Японии, Бразилии, Франции и других государств.

Выставка: от роботов до AI-университета

Выставочная программа стала одной из центральных площадок AI & Digital Bridge 2026. Были представлены более 90 стартапов в Startup Alley, 49 IT-компаний, 50 индивидуальных стендов и павильонов. Экспозиция была разделена на четыре тематические зоны – Robotics, Art, GameDev и Vibe Coding, а Startup Alley стал отдельной площадкой для презентации продуктов и разработок стартапов.

В рамках заключительного дня AI & Digital Bridge 2026 Премьер-министру Олжасу Бектенову были представлены ИИ-решение Qazaq AI Research University (QAIRU) в сфере видео- и аудиоаналитики учебного процесса, AI-тьютор и инструменты анализа образовательного прогресса. В финансовом секторе – AI-ассистент Kasper, AI-модель Halyk Bank и платформа AI-Compliance от Freedom Holding. В промышленности – цифровой двойник КМГ и SMART-диагностика КТЖ с применением технологий искусственного интеллекта группы компаний «Самрук-Қазына». Также другие цифровые продукты для различных сфер, такие как Alem AI Platform, QazBot Technologies, Trusted Kazakhstan и QazEta.

Также 3 октября в рамках форума было подписано 21 меморандум и соглашение в сфере технологий, инвестиций, образования и международного сотрудничества.

Среди них – соглашения и меморандумы между Astana Hub, 01.ai и q.ai, АО «Казпочта» и Ailat Holding, Alem.ai Endowment и ChangeSchool, АО «Казахтелеком» и Network School, Qazaq AI Research University и Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына», а также договоренности в сфере трансфера технологий, цифровизации здравоохранения, кибербезопасности, экологического мониторинга, спорта и искусственного интеллекта.

В рамках третьего дня AI & Digital Bridge 2026 прошел практикум для журналистов, посвященный использованию искусственного интеллекта в повседневной работе редакций – от поиска информации и анализа документов до подготовки и редактирования материалов.

Конкурсы и награждения

В заключительный день форума объявили победителей ежегодной премии AI & Digital Bridge Awards 2026, отмечающей проекты, компании и команды, внесшие вклад в развитие искусственного интеллекта, цифровых технологий и цифровой трансформации.

Награды победителям вручил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

В 2026 году награды вручены в семи номинациях:

GovTech Project of the Year — eGov.GPT, АО «НИТ»;

— eGov.GPT, АО «НИТ»; EdTech Project of the Year — GoPrep, ТОО «Aleem Labs»;

— GoPrep, ТОО «Aleem Labs»; Startup of the Year — Rette (Defect AI);

— Rette (Defect AI); Corporate AI – Transformation of the Year — Aventa, QazCode;

— Aventa, QazCode; International Breakthrough of the Year — Higgsfield AI, Higgsfield Ltd.;

— Higgsfield AI, Higgsfield Ltd.; VC of the Year — MA7 Ventures;

— MA7 Ventures; Creative Industry Project of the Year — ōzen, ТОО «OZEN XO».

Кроме того, в заключительный день форума состоялся финал Astana Hub Battle 2026. В состав жюри финала вошли заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, CEO Higgsfield AI Алекс Машрабов, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, Инвестор SpaceX и основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар и основатель венчурной экосистемы MA7 Ventures Мурат Абдрахманов.

Победителями стали четыре стартапа, каждый из которых получил по $25 тыс.:

AI одержал победу в номинации Impact Maker ;

одержал победу в номинации ; NCSpeech – в номинации Market Shaper ;

– в номинации ; Astana Dynamics – в номинации Growth Engine ;

– в номинации ; Aman – в номинации Investor’s Choice.

Кроме того, Aman получил дополнительный грант в размере $200 тыс. от MA7 Ventures. Партнеры конкурса также предоставили технологические ресурсы отдельным командам: Pulsar AI получил от Yandex Kazakhstan облачные ресурсы на сумму 10 млн тенге, а M3TRIQ — GPU-ресурсы от Kazakhtelecom на сумму $25 тыс.

Завершился форум выступлениями специальных гостей – казахстанского артиста и автора песен Sadraddin, известного своим узнаваемым стилем, в котором современное звучание сочетается с элементами казахской музыкальной культуры, а также казахстанского артиста участник группы Ninety One — ZAQ (Дулат Мухаметкалиев).

О форуме AI & Digital Bridge 2026

Организаторы – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и акимат города Астаны.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств.

Золотые партнёры: Банк Freedom, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына» и АО «Казахтелеком». Серебряный партнёр: Halyk Bank. Бизнес-партнёр: Beeline Казахстан. Бронзовый партнёр: Yandex Qazaqstan. Технологический партнёр: АО «Транстелеком». Official Airline Partner: Air Astana.