Techpro DC объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с Proofpoint

Искусственный интеллект выводит фишинг и мошеннические схемы с переводом денег на новый уровень, делая их сложнее для распознавания. С учетом этих обстоятельств компания Techpro DC добавляет в свой портфель во всех семи ключевых странах присутствия решение, которому доверяют организации по всему миру.

Письмо приходит будто бы от финансового директора компании: вежливо, срочно, с просьбой провести перевод до конца рабочего дня. Никакого вируса, никакого взлома сети — антивирусу здесь попросту нечего обнаруживать, ведь это всего лишь слова, написанные так, чтобы им поверил сотрудник. Подобные схемы обходятся бизнесу в миллиарды долларов ежегодно, и именно поэтому компания Techpro DC — основанная в 2013 году и являющаяся одним из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в странах Закавказья и Центральной Азии — объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Proofpoint, мировым лидером в области кибербезопасности, ориентированной на человека и ИИ-агентов.

Партнерство расширит доступ к решениям Proofpoint в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. В рамках соглашения Techpro DC предоставит своей региональной партнерской экосистеме доступ к решениям Proofpoint, а также обеспечит локальные продажи, техническую поддержку и обучение.

Что Proofpoint привносит в портфель Techpro DC

Proofpoint использует подход к кибербезопасности, ориентированный на человека и ИИ-агентов, уделяя основное внимание тому, как люди, данные и искусственный интеллект взаимодействуют друг с другом в электронной почте, облачных сервисах и инструментах для совместной работы. Это приобретает все большее значение по мере того, как злоумышленники все чаще атакуют именно людей — с помощью фишинга, имперсонации и социальной инженерии, — а конфиденциальные данные перемещаются между растущим числом приложений, облачных сервисов и ИИ-инструментов.

Платформа компании охватывает три ключевых направления. Collaboration Security защищает людей и ИИ-агентов от сложных угроз в электронной почте и каналах для совместной работы. Data Security помогает организациям обнаруживать, классифицировать и защищать конфиденциальную информацию, снижая риск утечки данных как в работе сотрудников, так и в ИИ-процессах. А AI Security обеспечивает организациям более полную видимость и контроль за использованием искусственного интеллекта, помогая управлять корпоративной ИИ-активностью и защищать ИИ-приложения и агентов.

Вместе эти возможности призваны помочь организациям адаптироваться к меняющейся среде безопасности, в которой люди и искусственный интеллект все чаще работают бок о бок, — при этом бизнесу не нужно рассматривать защиту от угроз, защиту данных и управление ИИ как полностью независимые друг от друга задачи.

Почему угрозы, нацеленные на человека, — одни из самых опасных

Опасность этой категории атак заключается именно в том, что их очень сложно остановить: они не связаны со взломом программного обеспечения, а основаны на способности убедить человека. Межсетевому экрану, антивирусу или средству защиты конечных точек попросту нечего обнаруживать, когда вся «атака» — это всего лишь грамотно написанное письмо.

Компрометация деловой переписки (BEC) — мошенничество с поддельными счетами и якобы обращением от руководства, описанное выше. Никакого вредоносного ПО, никакой полезной нагрузки — только имперсонация. Это одна из самых затратных категорий киберпреступлений, отслеживаемых ФБР, с ежегодными заявленными убытками по всему миру, исчисляемыми миллиардами долларов.

— мошенничество с поддельными счетами и якобы обращением от руководства, описанное выше. Никакого вредоносного ПО, никакой полезной нагрузки — только имперсонация. Это одна из самых затратных категорий киберпреступлений, отслеживаемых ФБР, с ежегодными заявленными убытками по всему миру, исчисляемыми миллиардами долларов. «Человеческая» точка входа для программ-вымогателей — о программах-вымогателях по-прежнему говорят как о проблеме конечных точек, однако, по данным недавних отраслевых исследований, в большинстве случаев все начинается с перехода по ссылке, открытия вложения или кражи пароля, а не со взлома сервера. Искусственный интеллект делает эти первые шаги заметно более убедительными.

— о программах-вымогателях по-прежнему говорят как о проблеме конечных точек, однако, по данным недавних отраслевых исследований, в большинстве случаев все начинается с перехода по ссылке, открытия вложения или кражи пароля, а не со взлома сервера. Искусственный интеллект делает эти первые шаги заметно более убедительными. Фишинг, написанный ИИ — генеративный искусственный интеллект избавил мошеннические письма от опечаток и неестественных формулировок, которые раньше выдавали обман, из-за чего распознать его стало сложнее даже хорошо обученным сотрудникам.

— генеративный искусственный интеллект избавил мошеннические письма от опечаток и неестественных формулировок, которые раньше выдавали обман, из-за чего распознать его стало сложнее даже хорошо обученным сотрудникам. Утечки данных из-за инсайдеров и скомпрометированных учетных записей — некоторые из самых дорогостоящих инцидентов зарождаются целиком внутри компании: скомпрометированная учетная запись, увольняющийся сотрудник, файл, отправленный не по адресу, — именно там, куда традиционные средства сетевой защиты обычно не смотрят.

Интеграция с существующей экосистемой безопасности Techpro DC

Для партнеров и клиентов Techpro DC важно и то, как Proofpoint дополняет технологии, уже используемые в их инфраструктуре. Proofpoint интегрируется с широкой экосистемой решений в области безопасности и технологий, помогая организациям объединять данные и усиливать защиту на уровне средств для совместной работы, конечных точек, управления идентификацией, облачных сервисов и других направлений.

В их числе — интеграции с технологиями Microsoft и CrowdStrike, которые уже представлены в региональном портфеле Techpro DC. Такие интеграции помогают организациям объединять сигналы безопасности из разных частей своей инфраструктуры и обеспечивают более скоординированный подход к обнаружению угроз и реагированию на них.

Таким образом, для партнерской экосистемы Techpro DC добавление Proofpoint расширяет набор доступных решений в области кибербезопасности для противодействия рискам, связанным с людьми, данными и искусственным интеллектом, дополняя при этом уже сделанные клиентами технологические инвестиции.

Для бизнеса по всему региону это означает еще один проверенный и высоко оцениваемый вариант защиты от мошеннических схем и атак с использованием ИИ, все чаще попадающих во входящие сообщения сотрудников. Решение уже доступно через Techpro DC, которая представляет более 40 мировых технологических вендоров и региональную партнерскую сеть во всех семи странах присутствия. Чтобы добавить Proofpoint в свой стек безопасности, обращайтесь на techprodc.com.