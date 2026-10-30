Представлен кнопочный телефон Nokia 2360 Flip с функцией удаленного управления

Компания HMD представила кнопочный телефон Nokia 2360 Flip, выполненный в форм-факторе раскладушки. Модель получила расширенные возможности родительского и семейного контроля, и ориентирована в первую очередь для пожилых пользователей и детей. Главной особенностью Nokia 2360 Flip стала интеграция с бесплатным приложением Family Assist для Android и iOS, позволяющим удаленно добавлять контакты, создавать напоминания, менять громкость и настраивать экстренный вызов. Команды передаются через SMS, поэтому мобильный интернет телефону не нужен. Для экстренных ситуаций на корпусе есть отдельная кнопка SOS, при удержании которой три секунды, телефон позвонит заранее выбранному контакту и одновременно отправит сообщения максимум пяти людям. Номера получателей и текст сообщения можно заранее настроить через Family Assist.

Для детей предусмотрен режим School Mode с ограничением функций — активными остаются только часы и экстренные звонки. Также есть блокировка отдельных программ по PIN-коду. Родители могут разрешить звонки и SMS только выбранным контактам, или заблокировать камеру, игры и другие приложения. Главное ограничение телефона — связь только через 2G в диапазонах GSM 900/1800 MHz. Поэтому в странах и сетях, где операторы уже отказались от 2G, функции устройства работать не будут.

Nokia 2360 Flip оснащен 2,8-дюймовым основным экраном с разрешением QVGA и внешним дисплеем на 1,77 дюйма — на нем можно увидеть, кто звонит, не раскрывая телефон. Объем оперативной памяти составляет 4 Mb, емкость встроенной памяти также 4 Mb, но ее можно расширить с помощью карт microSD до 32 Gb.

Съемный аккумулятор на 1450 мАч обеспечивает до 27,5 ч работы в режиме разговора и до 15 суток в режиме ожидания. Также говорится о наличии QVGA-камеры со вспышкой, фонарика, FM-радио, разъема на 3,5 мм и USB Type-C. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP54. Есть поддержка слуховых аппаратов. Модель работает под управлением операционной системы S30+. Габариты модели составляют 112 × 55 × 19 мм, вес — 121 гр.

Цветовых варианта корпуса три: Charcoal (черный), Burgundy Red (бордовый) и Teal (темно-бирюзовый). Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.