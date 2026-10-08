Представлен Asus NUC 14 Essential Fanless — мини-ПК с пассивной системой охлаждения ⁠

Компания Asus представила компактный компьютер NUC 14 Essential Fanless с полностью пассивной системой охлаждения. При габаритах 135 х 115 х 45 мм корпус занимает всего 0,74 литра. Устройство рассчитано на непрерывную эксплуатацию в режиме 24/7. Asus позиционирует систему для круглосуточной эксплуатации в торговле, на производстве, в образовательных учреждениях и других местах, где важны низкий уровень шума и надежность.

NUC 14 Essential Fanless, в зависимости от конфигурации, оснащается процессорами Intel N150, N250 с TDP 6 Вт или Core 3 N355 с TDP до 15 Вт. За рассеивание тепла используется крупный металлический радиатор, который закрывает значительную часть системной платы. Максимальный объем оперативной памяти DDR5-4800 составляет 32 Gb, а для накопителей предусмотрены разъемы M.2 2280 с PCIe 3.0 x4 и M.2 2242 SATA. Asus будет продавать как barebone-варианты под собственноручную сборку, так и готовые конфигурации.

Компьютер получил широкий набор интерфейсов: два USB Type-C, четыре USB Type-A, 2,5-гигабитный Ethernet, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Один из USB Type-C поддерживает вывод изображения, поэтому компьютер способен одновременно работать с тремя 4K-мониторами. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Цены на Asus NUC 14 Essential Fanless и сроки начала продаж пока не объявлены.